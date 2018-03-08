‘Rejim Suriye’de kıyameti yaşatıyor’

BM İnsan Hakları Komiseri Zeid Ra’ad el Hüseyin, Doğu Guta’daki yıkıcı krizin çok yakında başka yerlerde yaşanabileceği uyarısında bulundu. Suriye kriziyle ilgili hazırladığı yıllık raporunda Zeid Ra’ad el Hüseyin, “Bu ay, BM Genel Sekreteri’nin ifade ettiği gibi, Doğu Guta yeryüzündeki cehennem oldu. Gelecek ayda ya da aylarda (Suriye’de) herhangi bir yerde insanlar, rejim içindeki bazı kişilerin ve onların yabancı taraftarlarının da tam desteğiyle kasten planlanmış ve gerçekleştirilmiş kıyametlerle karşı karşıya kalacaklar. Bu korkunç gidişatın tersine çevrilmesi ve Suriye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi aciliyet gerektiriyor” dedi.

Suriye ordusu, milisler ve Rusya’nın da desteğiyle Şam’a 10 km uzaklıktaki Doğu Guta’nın muhaliflerin kontrolünden alınması için şubat başında saldırı başlatmıştı. Rejim o vakitten bu yana Doğu Guta’nın yüzde 40’ını geri alırken 800’den fazla sivil hayatını kaybetti.