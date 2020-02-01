Rejim Serakib’i hedef alıyor

İDLİB’de Rusya destekli rejim güçleri, en büyük kent Maaret el Numan’ı aldıktan sonra bu ilçenin kuzeydoğusunda bulunan Serakib’i de ele geçirmek amacıyla saldırılarını ara vermeden sürdürüyor. Yerel kaynaklar, Serakib kenti yakınlarındaki Tel Tukan köyünde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 7 numaralı gözlem noktasında güvenlik önlemlerinin artırıldığını, bölgeye takviye güçler geldiğini öne sürdü. Suriye’deki iç savaşla ilgili anlık bilgi paylaşımında bulunan internet siteleri de TSK unsurlarının 7 numaralı gözlem noktasının kuzey ve güney istikametindeki yollara ek barikatlar kurarak, yeni kontrol noktaları oluşturduğunu, bazı ara yolların da kapatıldığını duyurdu.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

Türk güvenlik kaynakları ise TSK’nın İdlib’de bulunan gözlem noktalarında güvenliğin en üst seviyede olduğunu, personel ve araç değişiminin rutin bir faaliyet olarak her zaman yapıldığını söylemekle yetindi. Gözlem noktalarına yönelik herhangi bir tacizin de olmadığı bildirildi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin Halep’in güney kırsalındaki Han Tuman ekseninde ilerleyişini sürdürdüğünü, M-5 karayolu üzerinde bulunan Halidiye köyü ile Tellet El Sahr bölgesinde muhaliflere ait mevzileri de ele geçirdiklerini bildirdi. Halep’in batı kırsalında ise rejim ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı, muhaliflerin rejim güçlerine ait bir tankı vurduğu belirtildi. Maaret el Numan’dan, Maardebse ve Han el Subbul köylerine geri çekilen muhalif güçler rejimin yoğun top atışları ve Rus savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle buraları da boşaltırken, İdlib’in güneybatısındaki Cisr eş Şuğur bölgesi de rejim güçlerinin hedefi olmaya başladı.

KREMLİN’DEN İDLİB YANITI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Astana Suriye süreciyle Soçi’de yapılan İdlib mutabakatına Rusya’nın uymadığına dair açıklamalarına Kremlin’den “Suçlamayı kabul etmiyoruz” cevabı geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın İdlib ile ilgili bize yönelttiği eleştirileri kabul etmiyoruz. Rusya, anlaşmalardan kaynaklanan ve üzerine düşen tüm sorumlulukları harfiyen yerine getirmektedir. Tabii Suriye’nin İdlib bölgesinde durum ideal olmaktan uzak. Bölgede bulunan çok sayıda terörist grup faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlar hem Suriye ordusu mevzilerini, hem Rusya’nın Hmeymim üssüne sürekli saldırılar düzenliyor” dedi. (Nerdun HACIOĞLU)