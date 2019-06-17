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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN
17.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rejim saldırdı karşılık verildi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Rejim saldırdı karşılık verildi

Esad rejimine bağlı güçler, İdlib’in güneyinde bulunan Hama’nın kuzey kırsalında Morik yakınlarındaki TSK’nın 9 numaralı gözlem kulesini havan ve top mermileriyle vurdu. Bunun üzerine TSK, ateş açılan noktaya ağır silahlarla karşılık verdi.

SURİYE’de Esad rejimi, Türkiye’nin, “Cevabını veririz” uyarısına rağmen, çatışmasızlık bölgesi İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısını sürdürdü. Rejim güçleri dün, çatışmaların yoğun olduğu İdlib’in güneyinde bulunan Hama’nın kuzey kırsalında Morik yakınlarındaki TSK’nın 9 numaralı gözlem kulesini havan ve top mermileriyle vurdu. Rejimin bu saldırısına, TSK anında ağır silahlarla karşılık verdi. Saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Tacikistan’da görüşmesinden bir gün sonra yapılması da dikkat çekti.

Rejim güçlerinin dünkü saldırısını Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Açıklamada, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak (Morik) bölgesinde yer alan 9 numaralı gözlem noktamıza ‘kasıtlı olduğu’ değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp, üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir” denildi.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Gözlem kulesindeki radar sistemleri, saldırının yapıldığı yerleri tespit etti. Kuledeki top ve diğer ağır silahlarla rejim güçlerinin bulunduğu mevzilere misliyle karşılık verildi. Karşılık verilmesi sonucu, rejim güçlerinin saldırısı durdu.

Kasıtlı hedef alınan Morik’teki 9 numaralı gözlem kulesine 6 ve 8 Haziran tarihlerinde de rejim birlikleri tarafından taciz atışında bulunulmuş, kulenin etrafında güvenlik duvarları hasar görümüştü. Geçen perşembe günü Zaviye’deki 10 numaralı gözlem kulesine da bilinçli olarak 35 havan mermisi atılmış, üç asker hafif şekilde yaralanırken, gözlem kulesindeki bazı malzemeler ile nöbet yerlerinde hasar meydana gelmişti.

KOMANDOLAR SURİYE’DE

Rejim saldırılarının artması nedeniyle, TSK İdlib’de 12 ayrı yerde bulunan gözlem kulelerini güçlendirmek için önceki gün Suriye içine yeni ağır silahlar ile saldırıların yapıldığı yerlerin tespiti için ek radar sistemleri göndermişti. Yerel muhalif kaynaklar dün de, Hatay’dan Zeytin Dalı harekât bölgesine komando birliklerinin giriş yaptığını, birliklerden bir kesiminin İdlib’in güneyindeki gözlem kulelerine gitmek için Suriye içinde yol aldığı bilgisini paylaştı. 

ÇAVUŞOĞLU: KABULLENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “(Suriye’deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası’na da aykırı, Rusya’yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya’nın ve İran’ın sorumluğudur.
Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür” dedi.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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