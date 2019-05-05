Rejim ordusu İdlib’e dayandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRejim ordusu İdlib’e dayandı
GeriDünya Rejim ordusu İdlib’e dayandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
05.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rejim ordusu İdlib’e dayandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rejim ordusu İdlib’e dayandı

Suriye rejim güçleri ve Rusya’nın bombardımanında İdlib’in güneyinde 24 saat içinde 20 sivil hayatını kaybederken, Esad’ın ordusu Hama’nın kuzeybatı kırsalında vilayet sınırına dayandı.

RUSYA ve rejim güçlerinin İdlib’in güney kesimlerine saldırıları devam ederken, Suriye Ordusu da Hama’nın kuzeybatı kırsalında vilayet sınırına dayandı. Yerel muhalif kaynaklar, Şam yönetiminin Hama kuzeybatısına zırhlı, topçu ve füze birliklerinden oluşan takviye güçler göndererek, İdlib güneyinde tam bir kuşatma yaptığı bilgisini verdi. Aynı kaynaklar, Rusya ve rejim güçlerinin özellikle yoğun çatışmaların yaşandığı Gab düzlüklerinin güney ucunda bulunan Madik Kalesi bölgesine yüklendiğini söylediler.

GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Bu bölgeden 56 numaralı karayolunun geçtiği, bu nedenle Madik Kalesi bölgesindeki direncin kırılarak, vilayet içine kara birliklerinin girmesine sağlayacak gediğin açılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Hama kuzeybatısında Hayyalin’e konuşlandırılmış füzelerden bölgeye yoğun atış yapılıyor.

ÖSO çatısı altından savaşan Ulusal Özgürleştirme Cephesi gruplarından Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşid, AA’ya yaptığı açıklamada, “Ulusal Özgürleştirme Cephesi, rejim ve destekçilerinin Hama kırsalındaki cephe hatlarına 3 farklı noktadan sızma girişimini püskürttü ve rejime ait 2 askeri aracı da imha etti” dedi. Sözcü, cephe hattında yaşanan çatışmanın ardından rejim güçlerinin çekilmek zorunda kaldığını bildirdi.

İdlib merkezinin güneydoğusunda bulunan Hibeyt ve Termela beldelerinde çok sayıda köyde bulunan sivillerin de iki ateş arasında kaldığı, çatışmalar nedeniyle evlerinden çıkamadıkları haberleri geliyor. İdlib’in genelinde tüm okullar da saldırılar nedeniyle kapalı. Çatışmalar nedeniyle önceki akşam 7 sivilin yaşamını kaybettiği, 24 saat içinde yaşamını yitiren sivil sayısının 20’yi bulduğu ifade edildi.

ESAD REJİMİNDEN TSK’NIN GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI

Suriye’de Esad rejimine ait güçler, TSK’nin “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi”nde İdlib’in güney, Hama’nın kuzeybatı kırsalında bulunan Zaviye bölgesinde kurduğu 10 numaralı gözlem noktasının yakınını topçu saldırısıyla hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamaya göre Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin güneyinde yer alan TSK’ye ait bir gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışları isabet etti. Saldırıda iki askerin hafif şekilde yaralandığı ve yaralıların Türkiye’ye tahliye edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

O caniyi bir YouTuber farkında olmadan kayda almış

İsrail Gazze'ye uçaklarla saldırmaya başladı

Hafter güçlerinin karargahına saldırı: 9 ölü

İsrail Gazze'yi vurdu: 1 Filistinli hayatını kaybetti