Rejim ordusu İdlib’e dayandı
Suriye rejim güçleri ve Rusya’nın bombardımanında İdlib’in güneyinde 24 saat içinde 20 sivil hayatını kaybederken, Esad’ın ordusu Hama’nın kuzeybatı kırsalında vilayet sınırına dayandı.
RUSYA ve rejim güçlerinin İdlib’in güney kesimlerine saldırıları devam ederken, Suriye Ordusu da Hama’nın kuzeybatı kırsalında vilayet sınırına dayandı. Yerel muhalif kaynaklar, Şam yönetiminin Hama kuzeybatısına zırhlı, topçu ve füze birliklerinden oluşan takviye güçler göndererek, İdlib güneyinde tam bir kuşatma yaptığı bilgisini verdi. Aynı kaynaklar, Rusya ve rejim güçlerinin özellikle yoğun çatışmaların yaşandığı Gab düzlüklerinin güney ucunda bulunan Madik Kalesi bölgesine yüklendiğini söylediler.
GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ
Bu bölgeden 56 numaralı karayolunun geçtiği, bu nedenle Madik Kalesi bölgesindeki direncin kırılarak, vilayet içine kara birliklerinin girmesine sağlayacak gediğin açılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Hama kuzeybatısında Hayyalin’e konuşlandırılmış füzelerden bölgeye yoğun atış yapılıyor.
ÖSO çatısı altından savaşan Ulusal Özgürleştirme Cephesi gruplarından Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşid, AA’ya yaptığı açıklamada, “Ulusal Özgürleştirme Cephesi, rejim ve destekçilerinin Hama kırsalındaki cephe hatlarına 3 farklı noktadan sızma girişimini püskürttü ve rejime ait 2 askeri aracı da imha etti” dedi. Sözcü, cephe hattında yaşanan çatışmanın ardından rejim güçlerinin çekilmek zorunda kaldığını bildirdi.
İdlib merkezinin güneydoğusunda bulunan Hibeyt ve Termela beldelerinde çok sayıda köyde bulunan sivillerin de iki ateş arasında kaldığı, çatışmalar nedeniyle evlerinden çıkamadıkları haberleri geliyor. İdlib’in genelinde tüm okullar da saldırılar nedeniyle kapalı. Çatışmalar nedeniyle önceki akşam 7 sivilin yaşamını kaybettiği, 24 saat içinde yaşamını yitiren sivil sayısının 20’yi bulduğu ifade edildi.
ESAD REJİMİNDEN TSK’NIN GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI
Suriye’de Esad rejimine ait güçler, TSK’nin “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi”nde İdlib’in güney, Hama’nın kuzeybatı kırsalında bulunan Zaviye bölgesinde kurduğu 10 numaralı gözlem noktasının yakınını topçu saldırısıyla hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamaya göre Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin güneyinde yer alan TSK’ye ait bir gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışları isabet etti. Saldırıda iki askerin hafif şekilde yaralandığı ve yaralıların Türkiye’ye tahliye edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.
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