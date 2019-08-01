Rejim İdlib'de iki yeri aldı
Suriye'de savaşa çözüm bulmak için yürütülen Astana sürecinin 13'üncü toplantısı bugün Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılacak. Toplantı öncesi İdlib'de saldırıları arttıran rejim iki yeri daha aldı. Astana'da İdlib'de savaşın durması ve anayasa komitesinin kurulması gibi kritik konular masada olacak.
KAZAKİSTAN’ın başkenti Nursultan’da (Astana) bugün ve yarın yapılması öngörülen 13. Garantörler Toplantısı öncesi Rusya ve rejim güçleri masa başında daha güçlü olma stratejisi kapsamında arazide saldırılarını arttırdı. Rusya ve rejim İdlib vilayetinin güneyi, vilayet sınırları içinde yer alan Halep’in güneybatısı ile Hama kırsalının kuzey batısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak önemli kazanımlar elde etti.
TÜRKİYE SINIRINA BÜYÜK GÖÇ
Rejim güçlerinin Hama’nın kuzeybatı kırsalına denk gelen İdlib’in güneyindeki El Cebin ve Tel Meleh yerleşim yerlerini aldığını yerel muhalif kaynaklar da doğruladı. Havadan yoğun bombardıman sonrası rejime ait kara unsurları ile zırhlı birliklerin her iki köye girdiği bildirildi. Yerel muhalif güçler, “Esad güçleri ve destekçilerinin havadan ve karadan yaptıkları yoğun bombardıman sonucu iki köyden de geçici olarak geri çekildik” dedi. Rejim güçleri aynı hat üzerindeki Madik Kalesi ve civarını da daha önce ele geçirmişti. İki köyün rejime geçmesiyle muhalifler için son sığınak olan İdlib vilayetinin sınırları biraz daha küçülmüş oldu.
Saldırılar nedeniyle sivil halkın İdlib’in güneyinden kuzeye Türkiye sınırı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesine (Afrin) doğru kaçışları devam etti. Son üç günde Türkiye sınırına doğru yaklaşık 10 bin kişinin hareket halinde olduğu ve bir çoğunun Suriye toprakları içinde Kızılay’ın hazırlamış olduğu çadır kentlere sığındığı belirtildi. BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq da binlerce kişinin çatışmalar nedeniyle geçen hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtığını açıklamıştı. Yerel kaynaklar, Rusya ve rejim güçlerinin yaklaşık 4 ay önce İdlib’in güneyinde saldırı başlatmasından bu yana hayatını kaybeden sivil sayısının 500’ü bulduğunu bildirdi. Rusya ve rejimin dün de özellikle güneyde Latamina ile Kefer Zita ve Halep güneybatı kırsalında Tel Bayır bölgelerini vurduğu aktarıldı.
TSK’DAN SEVKIYAT
Türkiye-Suriye sınırında da hareketliliğin sürüyor. Son Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) bildirisinde vurgulanan Fırat’ın doğusundaki sınır hattına yönelik olası bir harekatla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hazırlıkları devam ediyor. Çok sayıda komando ve zırhlı aracın görev değişimi ve takviye amaçlı olarak Resulayn’ın karşısındaki Ceylanpınar’a sevkedildiği öğrenildi.
ANAYASA KOMİTESİNDE UZLAŞMA OLABİLİR
Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran’ın yanı sıra Esad rejimi ve askeri muhaliflerin katılacağı Nursultan toplantısında Birleşmiş Milletler, Ürdün, Lübnan ve Irak heyetleri de gözlemci olarak hazır bulunacak. Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın temsil edeceği toplantıda, İdlib ve Suriye’nin kuzeydoğusu başta olmak üzere Suriye’deki mevcut durum ele alınacak. Taraflar arasındaki güven artırıcı önlemler ve anayasa komitesinin oluşturulması da masada olacak. İkili ve üçlü teknik görüşmelerle başlayacak toplantının ana oturumu, yarın düzenlenecek.
CENEVRE’DE AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önceki gün Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından Nursultan toplantılarıyla ilgili, “İdlib’deki çatışmaların durması için Rusya’yla birlikte sorumluluğumuz var. Bugün bunları da değerlendirdik. Diğer taraftan yine anayasa komisyonunun kurulması için artık geri sayım başladı diyebiliriz. Birlikte Cenevre’ye giderek genel sekreterin özel temsilcisiyle birlikte bunu açıklamak istiyoruz” demişti. 150 kişilik anayasa komisyonu oluşturulması çabaları sürüyor. Rejim ve muhalifler için ayrılan 50’şer kişilik listeler belli olmuş, geri kalan kesimleri temsil edecek üçüncü liste için müzakereler devam ediyordu.
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