‘Rejim İdlib’de ateskes ilan etti’

RUSYA Savunma Bakanlığı, “Rus Uzlaşı Merkezi durumu istikrara kavuşturmak için, Suriye ordusunun 31 Ağustos 06.00 itibarıyla, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde tek taraflı olarak ateşkes ilan etmesi konusunda anlaştı”açıklamasında bulundu. İdlib bölgesindeki tek taraflı ateşkes ilanı, Suriye’deki Rus Hmeymim Hava Üssü tarafından yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin 31 Ağustos günü sabah yerel saatle 06.00’da yürürlüğe gireceği vurgulanarak şöyle denildi: “İdlib bölgesinde istikrarın sağlanması ve durumun stabilizasyonu için Hmeymim’deki Rus Uzlaşı Merkezi tarafından yürütülen istişareler netice vermiştir. Buna göre Suriye yönetiminin tek taraflı ateşkes ilan etmesi sağlanmıştır. Suriye hükümet güçleri 31 Ağustos günü sabah saat 06.00 itibarıyla İdlib bölgesinin tamamında ateşkes uygulaması başlatacaktır. Rusya Uzlaşı Merkezi olarak uygulanmaya başlanacak ateşkesin istenilen sonuçları vermesi için bölgedeki silahlı muhalif gruplarını da sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Bölgede provokasyon amaçlı saldırılara son vererek kontrol ettikleri bölgelerle ilgili görüşme masasına oturmaya davet ediyoruz”.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da gerçekleştirdiği Suriye konulu ikili görüşmede, Türkiye’nin İdlib’de rejim saldırılarına göz yummayacağını ve gerekli görüldüğü takdirde meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu söylemişti.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Erdoğan ile Putin arasında bu görüşmelerden hemen sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel, Putin ile yine İdlib konulu telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra BM Güvenlik Konseyi’ne Belçika ve Kuveyt ile birlikte Şam rejimiyle Moskova’yı sorumlu tutan İdlib tasarısını sundu. Tasarıda nisan ayından bu yana rejim güçlerinin İdlib bölgesinde Rusya’nın desteğinde gerçekleştirdikleri bombardımanlarda 550 sivilin hayatını kaybetmesinde sorumlu oldukları vurgulandı. Tasarıda ayrıca 400 bin sivilin tekrar göçe zorlandığı ifadesine de yer verildi.

GÖÇ HAREKETLİLİĞİ



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İşler istediğimiz noktada değil” dediği İdlib’de rejim güçleri ve Rusya’nın saldırıları vilayetin güney, güneydoğu ve il merkezinden çok uzak olmayan yerleri de hedef almaya başlayınca bölgede son günlerin en büyük göç hareketliliği yaşandı.

Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin Han Şeyhun’u almasından sonra Rusya Özel Kuvvetleri’nin İdlib’in güneyinde çok daha aktif hale geldiğini ve rejim güçlerinden ayrı olarak operasyonlar yaptığı bilgisini verdi. Han Şeyhun’un batısında bulunan Kassabiye bölgesinden sızma girişiminde bulunan ve aralarında birçok keskin nişancının da olduğu Rus Özel Kuvvetleri’nin havadan da silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve bombardımanla destek aldığı belirtildi.

CİLVEGÖZÜ’NE YIĞILMA

Rus Özel Kuvvetleri’nin operasyonundan sonra Türkiye sınırına doğru göçün daha da arttığı vurgulandı. Çok sayıda sivil, Cilvegözü’nün karşısındaki Bab El Hava’ya yığıldı. Sınırda yığılmanın önlenmesi için 600 binden fazla insanın yaşadığı Atme Kampı’nda Türk Kızılayı ve AFAD’ın yeni göç dalgasına karşılık yoğun çalışma yaptığı bildirildi.

Rejim güçleri, Rusya’nın hava desteğiyle önceki gün ve dün İdlib’in güneydoğusundaki yerleşim yerlerini ve muhaliflerin mevzilerini vurmaya devam etti. 22 Ağustos’ta Han Şeyhun ilçesini ele geçiren rejim güçleri, bu ilçenin doğusunda bulunan Temaniye beldesini de kuşattı.