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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.05.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Rejim güçlerinden 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geniş çaplı saldırılar

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Rejim güçlerinden 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geniş çaplı saldırılar

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında başlattıkları operasyonda İdlib mutabakatını ihlal ederek toprak ele geçirmeye devam ediyor.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmındaki Kefrenbude ilçesine ve Taş Tepesi bölgesine dün başlattığı operasyonla söz konusu iki bölgeyi gece saatlerine kadar süren şiddetli çatışmalar sonrasında ele geçirdi.

Karadan ilerleyen rejim güçlerine havadan Rus savaş uçakları da destek verdi.

Öte yandan söz konusu bölgeyi ele geçirdikten sonra rejim güçlerinin, Hama'nın Madik Kalesi bölgesine doğru saldırı başlattığı öğrenildi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi sözcüsü Naci Mustafa, "Esed rejimi Madik Kalesi'ni karadan ve havadan yoğun ateş altına aldı. Daha önceden Madik Kalesi bölgesinin bir kısmında bir üs bölgesi bulunan rejim güçleri de muhaliflerin ikmal yollarını vurmaya başladı. Şu anda Madik Kalesi bölgesinde rejim güçleri ile çatışıyoruz." dedi.

Rejim güçlerinin, Madik Kalesi bölgesini ele geçirdikten sonra, hemen yakınındaki Kirkat, Tel Havvaş, Tüveyne, El Habit ve Şeria köylerine yöneleceği tahmin ediliyor.

Esed rejimi, Hama'nın kuzey kırsalındaki El Çenabire köyünü ve stratejik Osman Tepesi'ni de iki gün önce ele geçirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'de o dönemki adıyla Astana olan Nur Sultan'daki toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları nedeniyle söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Rusya ve İran'ın da bölgedeki ateşkesi koruma yükümlülüğü bulunuyor.

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