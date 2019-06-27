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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.06.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

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Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Beşşar Esed rejimi güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 No'lu ateşkes gözlem noktasının yakınını son iki saat içinde iki kez hedef aldı.

Rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesindeki 10 No'lu gözlem noktasının yakınını top ve havan atışlarıyla son iki saat içinde iki kez vurdu.

Saldırı neticesinde maddi hasar oluştuğu ve noktadaki yangının sürdüğü öğrenildi.

TSK, dün gece söz konusu noktaya zırhlı araç, personel taşıyıcı, ağır silah ve mühimmattan oluşan takviye güç göndermişti.

Rejim, söz konusu bölgeyi 29 Nisan'da, 4, 12, 31 Mayıs ve 8 Haziran'da da hedef almıştı.

TSK'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları çerçevesinde kurduğu 12 adet gözlem noktası mevcut.

TSK'nin ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.

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