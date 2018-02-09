‘Red’ mektubu AfD’lilere ulaştı

AfD Hessen eyalet teşkilatı, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Eintracht Frankfurt’un, AfD Hessen eyalet sözcüleri Robert Lambrou ve Klaus Herrmann’ın üyelik dilekçelerini reddettiğini açıkladı. Eintracht Frankfurt’un 2 siyasetçiye ayrı ayrı mektup gönderdiği belirtilirken Lambrou, kulüp yönetimini eleştirerek, kararı ‘cesaretsiz’ olarak niteledi.

‘AfD BURAYA UYMUYOR’ DEMİŞTİ

Eintracht Frankfurt Kulübü Başkanı Peter Fischer, daha önce yaptığı açıklamalarda, AfD’nin Eintracht Frankfurt Kulübü’nün değerleriyle bağdaşmadığını söylemiş ve “Biz ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına ve ayrımcılığa karşıyız. AfD buraya uymuyor” ifadelerini kullanmıştı.