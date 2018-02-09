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    ‘Red’ mektubu AfD’lilere ulaştı

    AA
    09.02.2018 - 20:33 | Son Güncelleme:

    AfD Hessen eyalet teşkilatı, Eintracht Frankfurt’a üyelik başvurusunda bulunan sözcüleri Robert Lambrou ve Klaus Herrmann’a kulübün gönderdiği ‘ret’ mektuplarının ulaştığını açıkladı. Mektubu alan Lambrou kulübün kararını ‘cesaretsiz’ sözüyle eleştirdi.

    AfD Hessen eyalet teşkilatı, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Eintracht Frankfurt’un, AfD Hessen eyalet sözcüleri Robert Lambrou ve Klaus Herrmann’ın üyelik dilekçelerini reddettiğini açıkladı. Eintracht Frankfurt’un 2 siyasetçiye ayrı ayrı mektup gönderdiği belirtilirken Lambrou, kulüp yönetimini eleştirerek, kararı ‘cesaretsiz’ olarak niteledi.

    ‘Red’ mektubu AfD’lilere ulaştı

    ‘AfD BURAYA UYMUYOR’ DEMİŞTİ
    Eintracht Frankfurt Kulübü Başkanı Peter Fischer, daha önce yaptığı açıklamalarda, AfD’nin Eintracht Frankfurt Kulübü’nün değerleriyle bağdaşmadığını söylemiş ve “Biz ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına ve ayrımcılığa karşıyız. AfD buraya uymuyor” ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler: Eintracht Frankfurt , Peter Fischer , AfD ret , Avrupa'dan haberler , HABER , Avrupa haberleri
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