Raylarda alçaktan uçacak
ÇİN, 2021’de raylara çıkması planlanan, saatte 600 kilometre hızla gidecek maglev treninin prototipini tanıttı.
Kullanımdaki hızlı trenler, saatte 350-400 kilometreye ulaşabiliyor. Yolcu uçakları ise ortalama 800 kilometre hızla uçuyor. Maglev teknolojisi, elektromıknatıslar aracılığıyla tren raylar üzerinde ‘havada’ yol aldığından, tekerleklerde sürtünme direncini sıfırlıyor. Japonya, 2015’te maglev treniyle 603 kilometre hıza ulaşarak kırılması güç bir rekora imza atmıştı.
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