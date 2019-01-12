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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.01.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Rauf Denktaş vefatının 7. yılında anılıyor

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Rauf Denktaş vefatının 7. yılında anılıyor

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş vefatının 7. yılında anılıyor.

KKTC'li liderler, AA muhabirine Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı anlattı.

KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Denktaş'ın Kıbrıs Türk liderlerinin önde gelenlerinden olduğunu, Denktaş'ın Dr. Fazıl Küçük ile Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine damga vurduğunu ifade etti.

Denktaş ile kendi siyasi hayatının çatıştığını söyleyen Talat, "Denktaş ile aynı çizgide değildik farklı kulvarlardaydık. Çok ciddi mücadeleler verdik. İlişkimiz her zaman insani oldu, dostça oldu. Güvenilir bir kişiydi." dedi.

Mehmet Ali Talat, Denktaş'ın siyasi mücadelesinden çok insani yanını önemsediğini belirterek, "Kıbrıslı Türklerin kazançlarında katkıları olduğu gibi kayıplarında da katkıları olmuştur." ifadelerini kullandı.

"KIBRIS TÜRK HALKI UNUTMAMIŞTIR VE UNUTMAYACAKTIR"

KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Denktaş ile çok yakından çalışma fırsatı olduğunu anımsatarak, Denktaş ile 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşundan sonra çok partili parlamenter sisteme geçildiğinde kurulan Ulusal Birlik Partisinde (UBP) birlikte yer aldığını anlattı.

Partinin Rauf Denktaş tarafından kurulduğuna işaret eden Eroğlu, Denktaş ile 1976 seçimlerinden ölünceye kadar yakın ilişki içerisinde olduğunu dile getirdi.

"Denktaş ile bazen siyasette rakip olduk ama ulusal davada hep beraber olduk." diyen Eroğlu, Denktaş'ın kurduğu UBP'nin halen varlığını sürdürdüğünü, kendisinin de partinin onursal başkanı olduğunu ifade etti.

"ÖLÜRKEN DE YANINDA BEN VARDIM"

Derviş Eroğlu, Kıbrıs politikasını Denktaş ile yürüklerine işaret ederek, "Gün geldi oğlu ile ters düştük. Oğlu başka parti kurdu. Bunlara rağmen ölünceye kadar beraber olduk. Ölürken de yanında ben vardım. Kendisine olan sevgimin, saygımın ne kadar büyük olduğunu söylemeye gerek yok." diye konuştu.

Denktaş'tan çok şey öğrendiğini belirten Eroğlu, Kıbrıs Türk halkına vatan, millet sevgisini Denktaş'ın kurduğu partide uzun yıllar devam ettirdiğini vurguladı.

Derviş Eroğlu, Denktaş ile Kıbrıs konusunda hiç ayrılığının olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kıbrıs sorununda o günkü politikamızı bugün de devam ettiriyoruz. Bir devlet kurmanın ne kadar zor olduğunu, bir devletin yaşatılmasının da kolay olmadığını bilen kişiler olarak, kurmuş olduğumuz devlete sahip çıkılması gerektiğini savunan bir kişiyim. Denktaş'ta kurulan bir devletin yaşatılmasını savunan biriydi. Kıbrıs Türk halkı unutmamıştır ve unutmayacaktır. Liderler kolay yetişmez. Hep hatırlanacaktır."

"KIBRIS SORUNUNU TÜRKİYE İLE EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTEN LİDERDİ"

Rauf Denktaş'ın oğlu ve KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, babasının dava adamı olduğunu belirterek, "Davası için uğraş verdiği dönemde 6 çocuğunun 3'ünü kaybetti." dedi.

Serdar Denktaş, babasının bütün o acılı dönemlerini Kıbrıs Türk halkının davasına dört elle sarılarak atlatmayı başardığını, mücadelesini son nefesine kadar devam ettirdiğini söyledi.

Rauf Denktaş'ın büyük bir lider olduğuna dikkati çeken Serdar Denktaş, babasını şu ifadelerle anlattı:

"Gerek Kıbrıs'tan gerek Türkiye'den birçok insanın onunla ilgili mutlaka bir hatırası olduğunu görüyoruz. Elinde fotoğraf makinesiyle doğayı, hayvanları, Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ın insanını görüntülemek için sürekli halkın içinde olan bir liderdi. Şu anda büyük eksikliğini hissettiğimiz bir lider. Kıbrıs sorununu Türkiye ile birlikte en iyi şekilde yürüten liderdi. O dönemde muhaliflerinin 'Türkiye'yi Kıbrıs konusunda Denktaş yönetiyor' diye şikayet ettiği bir liderdi. Kıbrıs Türkü'nün adadaki eşitliğini sağlamak için ortaya koyduğu mücadele, geleceğimizi teminat altına almak için ortaya koyduğu mücadele hiç unutulmayacak. KKTC'yi dünya tanımasa bile bizlere bıraktığı en büyük mirastır. Bu mirası daha da ileri seviyeye taşımak için bizler ve bizden sonraki nesiller ellerinden geleni yapacaktır."

"BİZİM İÇİN HER ZAMAN SIĞINILACAK BİR LİMANDI"

Denktaş'ın evdeki babalık görevine çok zaman ayıramamasına rağmen kendileri için sığınılacak bir liman olarak gördüklerini dile getiren Serdar Denktaş, "Tüm halkımız 'Denktaş olsaydı bu böyle olmazdı' demeye devam ediyor. Bu da bizim için en büyük onur, en büyük gurur. Rahmetle, özlemle, sevgiyle anıyoruz." dedi.

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