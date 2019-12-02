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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.12.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Rasulayn'daki okullarda terörün izleri siliniyor

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Rasulayn'daki okullarda terörün izleri siliniyor

Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce karargah olarak kullanılan okullarda terör izleri temizleniyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce "karargah" olarak kullanılan El Afaf İlkokulunda arama tarama çalışmaları sürüyor.

AA, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) okulu eğitime hazır hale getirme çalışmalarını görüntüledi.

Kullanılmaz hale getirilen okulda örgütü simgeleyen flamaların sökülmesi, sınıf ve sıraların temizlemesi, elektrik hatlarının onarılması gibi çalışmalar kameraya yansıdı.

"OKULLARI YENİDEN AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

SMO'ya bağlı Askeri Polis Komutanı Milad Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın ilçedeki bazı okulları karargah ve alıkoyma merkezi olarak kullandığını belirterek "Okulları yeniden açmaya çalışıyoruz. Güvenlik ve hizmet çalışmalarını yerine getirmek için bölgedeyiz. Çocukların aydın geleceği için elimizden gelen her şey yapmaya hazırız." dedi.

Rasulayn'da market işletmecisi Ahmet Salem de kentte hayatın normalleştiğini söyleyerek yerinde edilen halka geri dönme çağrısı yaptı.

Salem, "Dükkanlar açılmaya devam ediyor. İmar başladı." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Rasulayn ilçesinde çok sayıda okulunun karargaha çevrildiği tespit edilmiş ve bazılarının altında tünellere rastlanmıştı.

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