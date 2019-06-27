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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.06.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Rapor açıklandı! Europol'den dikkat çeken PKK mesajı

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Rapor açıklandı! Europol'den dikkat çeken PKK mesajı

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), terör örgütü PKK'nın, Almanya'daki Türk kurumlarına, camilere ve dükkanlarına yönelik işlediği suç sayısında ciddi artış olduğunu bildirdi.

Europol'ün internet sitesinde "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2019 Raporu" açıklandı.

Raporda, "Almanya'da Türk kurumları, camileri ve dükkanlarına karşı suç sayısında önemli bir artış oldu." ifadesi yer aldı.

AŞIRI SOL İLE PKK İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE

Almanya'daki saldırıların, Türkiye'nin 2018'de yürüttüğü Afrin harekatına karşı bir intikam eylemi olarak nitelendirilen raporda, aşırı sol gruplar ile PKK iş birliğine dikkat çekildi.

Raporda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşırı solcu gruplar ile PKK terör örgütü arasındaki bağın ve dayanışmanın güçlendiği ifade edilerek aşırı solcu grupların PKK terör örgütünün yaptığı eylemlere katılarak destek verdikleri kaydedildi.

AVRUPA'DA PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE PARA TOPLANIYOR

Avrupa'daki PKK üyeleri ve sempatizanlarının yıllık fon kampanyası ile üyelik aidatları topladığı ve yayın sattığı vurgulanan raporda, PKK'nın, Kürt işletme sahiplerinden zorbalıkla para topladığına işaret edildi. Bu bağlamda, Belçika mahkemesinin geçen yıl 4 kişiyi mahkum ettiği aktarıldı.

Raporda PKK terör örgütünün, Suriye'deki uzantılarına lojistik ve finansal destek sağladığı da belirtildi.

Ayrıca raporda PKK üyelerinin örgütlü suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti, göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarına karıştığı vurgulandı.

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