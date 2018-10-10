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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.10.2018 - 21:52, Son Güncelleme:

Rakibini devirdi Putin'i ziyaret etti

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Rakibini devirdi Putin'i ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor’u yenerek, şampiyonluğunu koruyan Habib Nurmagomedov ile görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin, Ulyanovsk’ta yaptığı görüşmede Nurmagomedov’u kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Sporcunun şahıs olarak müsabakaya katılsa da Rus vatandaşı olduğunu hatırlatan Putin, kendi vatandaşlarına nasıl davranıldığının önemli olduğunu belirtti. Nurmagomedov’u yakından takip ettiklerini ve kendisi için endişe duyduklarını vurgulayan Putin, her halükarda sporcunun müsabakayı onurluca kazandığını ifade etti.

Sporun dostluğa adanmış bir eylem olduğunu bildiren Putin, Nurmagomedov’un rakipleri ile nazik, rekabetçi ve iyi insani ilişkiler kurmasını istedi.
Ülke olarak bir büyük aile olduklarını ve ne olursa olsun aşırılıklardan kaçınmak gerektiğini kaydeden Putin, "Ancak eğer dışardan bir müdahale gelirse o zaman sadece sen değil, elbette biz de karşı koyarız. Fakat işin bu noktaya gelmemesi en iyisidir." ifadelerini kullandı.

Rakibini devirdi Putini ziyaret etti


Habib Nurmagomedov ise kendisinin sadece ringin dışına zıplamasıyla değil, yaptığı mücadele ile değerlendirilmesini istedi.

Nurmagomedov, "Ülkeme, aileme saygısızlık eden McGregor’dan farklı olarak iyi davranış sergilememe rağmen, şimdilik sadece ringin dışına zıplamam ile ilgili konuşuyorlar. Ancak ben onurlu bir davranış sergiledim." dedi.

Bazı anlarda kontrolünü kaybettiğini anlatan Nurmagomedov, müsabaka sırasında provokasyonlar olabileceğini belirtti.

ABD’nin Las Vegas kentinde karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında (UFC) Rus Habib Nurmagomedov, İrlandalı Conor McGregor ile karşılaşmıştı. Rakibini 4. raunt sonunda mağlup eden Nurmagomedov, şampiyonluk kemerini korumayı başarmıştı.

Nurmagomedov, maç bitiminde aleyhinde slogan atılması nedeniyle ringin dışına zıplayarak, arbede çıkmasına neden olmuştu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (10.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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