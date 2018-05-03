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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.05.2018 - 17:30, Son Güncelleme:

Rajoy sert çıktı! 'Cezadan muaf tutulamazlar'

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Rajoy sert çıktı! 'Cezadan muaf tutulamazlar'

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ülkenin kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ve dün kendini feshettiğini açıklayan Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) örgütünün dağılmasını "gürültü ve propaganda" olarak değerlendirdi.

ETA'nın, İspanyol internet sitesi "eldiario.es"de dün yayınlanan, "tüm yapılarını tamamen feshettiğini" duyurduğu mektubunun ardından konuşan Başbakan Rajoy, örgütün şiddet yoluyla bağımsız bir devlet kurma girişiminin başarısız olduğunu belirtti.

Örgütün kendini feshetmesinin "gürültü ve propaganda" olduğunu belirten Rajoy, "ETA ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, cezadan muaf tutulmak için herhangi bir yasal boşluk bulamayacak. ETA, kendini feshettiğini duyurabilir ancak işledikleri suçlar ya da onlara yönelik yargısal eylemler ortadan kalkmayacak." ifadelerini kullandı.

ETA'DAN BASK HALKINA MEKTUP

ETA, Bask bölgesi halkına hitaben yazdığı mektupta yolculuklarının ve siyasi eylemlerinin sona erdiğini belirtti.
Bask haber sitesi "naiz.eus"da bugün yayınlanan mektupta ETA, silahlı eylemelerine ve siyasi çabalarına son verdiğini açıkladı.
Örgüt, "tüm yapılarını tamamen dağıttığını" ve "bundan böyle siyasi tavır takınmayacağını" belirttiği mektupta, "diğer aktörlerle etkileşim içinde olmayacağını" ifade etti.

Mektupta, eski militanların, "yeniden bir araya gelmiş, bağımsız, sosyalist, Bask dili konuşan" bir bölge hayali kurmaya devam edeceğini ancak bunun örgüt çatısı altında olmayacağı bildirildi.

16 Nisan tarihli olmasına rağmen "eldiario.es"de dün yayınlanan diğer bir mektupta, "tüm yapılarını tamamen feshettiğini" duyuran ETA, "Bask'daki 'siyasi çatışmanın' çözümünde başarısızlığın mesuliyetini kabul ettiğini" belirtmişti.

"ETA, KENDİSİNİ FESHETTİĞİNİ DUYURARAK DA HİÇBİR ŞEY ELDE ETMEYECEK"

İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, örgütün duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, ETA'ya atfedilen suçları soruşturmayı sürdürme sözü vermiş ve "ETA, öldürmeye son verme sözüyle hiçbir şey elde etmedi, kendisini feshettiğini duyurarak da hiçbir şey elde etmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.
ETA, 20 Nisan'da, Gara gazetesinde yayımlanan diğer bir açıklamayla ilk kez halktan özür dileyerek pişmanlığını dile getirmişti.

Cinayet, yaralama, işkence ve toplu göçe yol açma gibi eylemlerin sorumluluğunu kabul eden örgüt, açıklamasında, "Uzun silahlı mücadele süresince büyük acılara neden olduk. Bunun telafisinin olmayacağını biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada "Gerçekten üzgünüz. Silahlı mücadele sürecindeki eylemlerimiz, çatışmada hiçbir sorumluluğu olmayan çok sayıda kişiye zarar verdi. Düzeltilmeyecek çok büyük zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakınlarından af diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

1959'da kurulan ve ilk silahlı eylemini 1961'in temmuz ayında düzenleyen ETA'nın hapisteki üyeleri, örgütün kendini feshetmesinin ardından ailelerine yakın hapishanelere sevk edilmeyi ve şiddet eylemlerine karışmayan örgüt üyeleri de şartlı tahliye edilmeyi umuyor.

ETA, ilk silahlı eylemini düzenlediği 1961'den bu yana 850'den fazla kişiyi öldürmekle suçlanıyor. Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi İspanya'da, 52 kişi Fransa'da, bir kişi Portekiz'de hapis yatıyor.

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