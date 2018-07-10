Rahmi Koç New York'taki muhteşem dairesini satıyor
Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, New York’ta yaklaşık 3 yıl önce 18 milyon dolara satın aldığı daireyi 2 milyon dolar kayıpla satışa çıkardı.
New York’un en pahalı caddesi 57’th Street üzerindeki 96 katlı residansın 35’inci katındaki dairenin satış fiyatı dudak uçuklatıyor.
Rahmi Koç, üç yatak odası ve 3.5 banyosu bulunan 400 metre kare dairesi için 15.9 milyon dolar istiyor.
ABD’nin ünlü emlak firmalarından Douglas Elliman şirketi tarafından satış listesine konulan dairenin aylık vergisi 7,136 dolar, aylık zorunlu apartman gideri ise 8,331 dolar.
Koç’un satışa çıkardığı daire Manhattan adasına tepeden bakan milyarderlerin yaşadığı gökdelenden satılan ilk daire olmuştu.
Koç Holding’in Kuzey Amerika Yatırım Koordinatörü İbrahim Güldiken tarafından satışa konulan daire, New York belediye kayıtlarına göre Ocak 2016’da 18 milyon dolara satılmıştı.
ABD’nin 436 metre ile en yüksek residans binası olan “432 Park Avenue” isimli binada
Sabancı ve Eczacıbaşı ailesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kadar Türk’e ait daireler bulunuyor.
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