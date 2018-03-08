‘Rahatsız edici bir gelişme yaşanmazsa Türkiye eski gücüne kavuşur’

“TÜRKİYE için çok sevindirici bir gelişme kaydediyoruz. Önemli bir geri dönüş var. 2017’de bir önceki yıla göre zaten hissedilir bir artış oldu. Şimdi 2018 ön rezervasyonlarında geçen yıla oranla iki kat artış var. Eğer rahatsız edici bir gelişme yaşanmazsa, Türkiye bu yıl bir geri dönüş başlangıcı yaşar. 2019’da da 2015’te kaydettiği 5.5 milyon Alman turist sayısına ulaşır ve tekrar eski gücüne döner. Bu ama gerçekten siyasi yumuşamanın devamına, siyasette, Almanları şahsi tercihlerinde rahatsız edecek bir gerilim yaşanmamasına bağlı. Böyle bir gelişmeye izin vermemek lazım. Eğer böyle bir olumsuzluk yaşanmazsa, ben Türkiye’nin turizmde en kısa zamanda tekrar eski gücüne kavuşması konusunda çok iyimserim. Çünkü Almanlar severek Türkiye’ye gidiyor. Türkiye’de çok güçlü bir ürün buluyorlar. Fiyat ve kalite ilişkisi mükemmel. Türkiye özellikle aileler için çok ilgi çekici.”

DIŞİŞLERİ’NİN TAVSİYESİ OLUMSUZ ETKİLEMEDİ

DRV Başkanı, “Almanya’nın Türkiye’ye yönelik bazı uyarılar içeren seyahat tavsiyesini yeniden düzenlemesi gerekmez mi?” sorusuna ise bunun bir seyahat uyarısı olmadığını, sadece ‘kentlerde kalabalık yerlere gitmeyin’ tavsiyesini içerdiğini söyledi ve şöyle dedi:

“Burada değişiklik yapılmasını istemek benim görevim değil. Buna karar veren Dışişleri Bakanlığı. Onlar ellerindeki çok sayıda bilgiden hareketle bu kararları veriyorlar. Ama şunu vurgulamak isterim. ‘Kentlerde, kalabalık insan topluluklarının olduğu yerlerden kaçının’ diyen seyahat tavsiyesine rağmen Türkiye’ye ziyaretçi sayısı artıyor. Bu tavsiyenin Türk turizmini olumsuz etkilediği gerekçesi doğru değil. Biz Türkiye’ye turist sayısındaki artışı görüyoruz.”