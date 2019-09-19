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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Radyoterapi 39 günden 5’e düşüyor

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Radyoterapi 39 günden 5’e düşüyor

İngiltere’de yapılan araştırma prostat kanseri tedavisinde kullanılan radyoterapinin, daha az sıklıkta ve yüksek dozda uygulandığında da aynı etkiyi yarattığını ortaya koydu.

Londra’da Kanser Araştırmaları Merkezi ve The Royal Marsden Hastanesi’nin çatısı altında, prostat kanseri hastası 847 erkekle yürütülen araştırmada, normalde 39 gün süren radyoterapi tedavisinin 5 güne kadar indirebileceği belirtildi. Kanserli hücrelerin, sağlıklı hücrelere zarar vermeden temizlenmesi esasına dayanan radyoterapi tedavisinde, bu aşamada standart doz arttırılarak yapılan uygulama yan etkileri de çoğaltmıyor.

YAN ETKİLERİ ÇOĞALTMADI

Araştırmada, 847 prostat hastasının yarısına standart şekilde 8 haftada 39 doz verilirken, kalanlara ise 1 ya da 2 haftaya yayılmış biçimde 5 doz radyoterapi verildi. Sonunda, daha kısa sürede yüksek dozda uygulanan radyoterapinin, ‘kısa vadede’ yan etkileri çoğaltmadığı gözlendi. Uzmanlar, çalışmanın uzun vadede de ‘pozitif’ sonuçlandığında radyoterapi tedavisinin tamamen değişeceğini belirtiliyor. Sağlık Bakanlığının 2015’te yayınladığı verilere göre Türkiye’de erkeklerde en çok akciğer ve prostat kanserine rastlanıyor. Bakanlığın raporunda, 2030 yılında 22 milyon kanser vakasının görüleceği tahmin ediliyor.

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