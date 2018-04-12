Radikal Sırp lidere 10 yıl hapis cezası
HOLLANDA’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) daha önce hakkında beraat kararı verilen radikal Sırp lider Vojislav Seselj’i (64), 10 yıl hapse mahkûm etti.
Halen Sırbistan Meclisi’nde milletvekili olan Sırp Radikal Partisi (SRS) Genel Başkanı Seselj’in temyiz duruşması Lahey’deki MICT’de görüldü.
Seselj hakkında 31 Mart 2016’da Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) verilen beraat kararı Temyiz Konseyi tarafından bozuldu.
Seselj hakkındaki kararı okuyan Temyiz Konseyi Başkanı Theodor Meron, yargılanmasının sürdüğü 2003-2014 yıllarında cezaevinde bulunan Seselj’in hapse girmeyeceğini ifade etti.
Savcılık, Seselj için en az 28 yıl hapis cezası istemişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle