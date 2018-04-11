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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.04.2018 - 16:19, Son Güncelleme:

Radikal Sırp lidere 10 yıl hapis cezası

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Radikal Sırp lidere 10 yıl hapis cezası

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) daha önce hakkında beraat kararı verilen radikal Sırp lider Vojislav Seselj'i 10 yıl hapse mahkum etti.

Halen Sırbistan Meclisi'nde milletvekili olan Sırp Radikal Partisi (SRS) Genel Başkanı Seselj'in temyiz duruşması Lahey'deki MICT'de görüldü.
Seselj hakkında 31 Mart 2016'da Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) verilen beraat kararı Temyiz Konseyi tarafından bozuldu.

Seselj hakkındaki kararı okuyan Temyiz Konseyi Başkanı Theodor Meron, savcılığın "Seselj'in suça teşvik ettiği" yönündeki itirazını haklı bulduklarını ifade ederek, Seselj'in Sırbistan'ın Voyvodina bölgesindeki Hrtkovci'de Sırp olmayan sivillere yönelik işlenen sürgün ve diğer insanlığa karşı suçlardan 10 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Meron, yargılanmasının sürdüğü 2003-2014 yıllarında cezaevinde bulunan Seselj'in hapse girmeyeceğini, cezasının daha önce hapiste kaldığı günlere sayılacağını ifade etti.

Savcılık, ICTY tarafından verilen beraat kararına yaptığı itirazda Seselj'in en az 28 yıl hapis cezasına çarptırılmasını ya da yeniden yargılanmasını talep etmişti.
Radikal Sırp lider Seselj, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'da Sırp olmayan nüfusa yönelik işlenen suçlardan yargılanmıştı.

VOJISLAV SESELJ KİMDİR?

Saraybosna'da 1954 yılında doğan Seselj, 1980'li yılların başlarında Sırp milliyetçilerle yakınlaştı. Seselj, 1984 yılında eski Yugoslavya makamlarınca "rejime karşı eylemde bulunmak" suçunda yaklaşık 2 yıl hapse mahkum edildi. 1980'li yılların sonunda önce Belgrad'a, ardından ABD'ye ve diğer ülkelere giden Seselj, buralarda Sırp milliyetçilerin Çetnik Hareketi mensuplarıyla iletişim kurdu. Seselj, Özgür Dünya Çetnik Hareketi tarafından 1989 yılında "Çetnik Voyvoda" ilan edildi.

1990 yılında daha sonra adı "Sırp Çetnik Hareketi" olacak "Sırp Halk Kalkınması Hareketi"ni kuran Seselj, Sırp Çetnik Hareketi, Yugoslavya tarafından kapatılınca 1991 yılında halen başkanlığını yaptığı Sırp Radikal Partisini kurdu.
"Büyük Sırbistan" ideolojisinin önderlerinden Seselj, düzenlediği her mitingde Sırplara birlik ve "tarihi düşmanlar" olarak adlandırdığı Hırvat, Müslüman ve Arnavutlara karşı savaşma çağrısında bulundu.
Hakkındaki yakalama emrinin ardından 2003 yılında teslim olan Seselj, Lahey'e sevk edildi. Seselj'in 27 Kasım 2006'da başlayan davasında savcılık, Seselj aleyhine bin 367 delil sundu, 89 tanığın ifadesine başvuruldu.
Seselj, ICTY tarafından sağlık sorunları nedeniyle 2014 yılında geçici olarak serbest bırakılmıştı.

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