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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İpek YEZDANİ
27.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘PYD, muhalif gruplara büyük baskı uyguluyor’

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‘PYD, muhalif gruplara büyük baskı uyguluyor’

Terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD/YPG’nin Suriye’de kendisiyle aynı çizgide olmayan Kürtlerin ofislerini bastığı, liderlerini tutukladığı, gençlerini zorla silah altına aldığı, sivillerin evlerine el koyduğu iddia edildi.

SURİYE’de terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD ve YPG ile aynı çizgide olmayan Suriyeli Kürtler tarafından kurulan 10’dan fazla siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Ulusal Kürt Konseyi (ENKS) temsilcileri, PYD’nin bölgedeki insan hakları ihlallerini Hürriyet’e anlattı. ENKS temsilcileri, PYD’lilerin diğer Kürt partilerinin ofislerini kapattığını, liderlerini tutukladığını, gençleri zorla silah altına aldığını ve sivillerin evlerine el koyduklarını savundu.

Suriye Ulusal Kürt Konseyi (ENKS) bileşenlerinden Yekiti Partisi Siyasi Ofis Üyesi ve muhaliflerin siyasi kanadı olan Suriye Ulusal Koalisyonu’nda Siyasi Komite Üyesi Abdullah Kedo, PYD ve YPG’nin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan halkın, mevcut uygulamalar ve politikalardan mustarip olduğunu belirtti. Kedo, Kürtlerin, Arapların ve diğer etnik grupların maruz kaldığını öne sürdüğü insan hakları ihlallerini şöyle anlattı:

‘PYD, muhalif gruplara büyük baskı uyguluyor’

EVLERE BASKIN DÜZENLİYOR

“PYD ve YPG güçleri, kendi kontrolleri altındaki bölgelerde ihtiyaçları doğrultusunda sivillerin evlerine el koyuyorlar. Sivillerin evlerine el konulması politikalarına karşı çıkan diğer Kürt siyasi partilerin ofislerini ve diğer bileşenlerini kapattılar. Ayrıca gençlerin zorla silah altına alınması söz konusu, onları Rakka ve Deyrizor ile Kürt bölgesi dışındaki diğer yerlere savaşa götürüyorlar. PYD, Suriye’deki Kürt Birlik Partisi eski Genel Sekreteri İbrahim Biro’nun evine el koydu. Suriye Kürt Konseyi temsilcisi Fuat Aliko’nun da evini bastı. Biz bunları sürekli yaşıyoruz.”

İDEOLOJİSİNİ PAYLAŞMIYORUZ

ENKS Dış İlişkiler Sorumlusu Kamiran Hajo ise “PYD ve YPG tarafından ENKS üzerinde büyük baskı uygulandı, meslektaşlarımız hapse atıldı, bürolarımız kapatıldı, siyasi aktivitelerimiz yasaklandı. KDP Suriye Merkez Komite Üyesi Abdurrahman Apo’yu, PYD karşıtı söylemleri nedeniyle bir buçuk yıla yakın hapiste tuttular, kendisi daha yeni serbest bırakıldı. Bazı Kürt liderler hâlâ cezaevinde” dedi.

Hajo, ENKS ile PYD arasındaki görüş ayrılığının, Suriye’deki içsavaşın başlangıcında ortaya çıktığını ve o günden bu yana devam ettiğini de anlattı: “Aramızdaki en büyük fark şu: Biz en başından beri Suriye halkının ve muhalefetin tarafında yer aldık, PYD ise Esad rejiminin tarafında yer almayı seçti. Ayrıca biz onların siyasi ideolojisini de paylaşmıyoruz. Biz Suriye Ulusal Kürt Konseyi olarak Kürt halkını temsil ettiğimizi savunuyoruz ve onların Suriye’de anayasal hakları için mücadele ediyoruz.”

SURİYE KÜRT ULUSAL KONSEYİ (ENKS) KİMDİR?

Kısaca ENKS olarak bilinen Suriye Kürt Ulusal Konseyi, Suriye’de PYD ve YPG ile aynı çizgide olmayan, Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu 10’dan fazla siyasi partinin bir araya gelerek kurduğu koalisyonun adıdır. Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nde, Mesud Barzani’nin lideri olduğu iktidardaki KDP’ye yakınlığıyla bilinen ve Suriye Ulusal Koalisyonu (SUK) çatısı altında yer alan ENKS, PYD’nin meşruiyetini reddediyor. ENKS ayrıca, BM öncülüğünde Cenevre’de düzenlenen Suriye görüşmelerinde, 2015’ten bu yana Suriye muhalefetini temsil eden Yüksek Müzakere Heyeti’nin bir parçasını oluşturuyor.

 

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