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    PYD kapana sıkıştı! Afrin'den kaçış yolu kapatıldı!...

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:

    ÖSO, Afrin'in güneydoğusunda teröristlerin muhtemel kaçış güzergâhı Tel Rifat kasabasından geçişleri kesmek için yığınağa başladı. Afrin'e yönelik harekâtta teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik güçle doğudaki Mare'den Tel Rifat'a doğru harekete geçti. Rejim bölgesine uzanan kasaba ele geçirildiğinde örgütün kaçış imkânı kalmayacak.

    Zeytin Dalı Harekâtı'nda (Afrin Operasyonu) PYD/YPG'li teröristlerin etrafı çevrilerek kent merkezine mi hapsedileceği yoksa bir geçiş yolu bırakılıp bölgeyi terk etmeye mi zorlanacakları merak konusu olmuştu.

    Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO), Afrin'in güneydoğusunda teröristlerin muhtemel kaçış güzergâhı olarak değerlendirilen Tel Rifat kasabasından geçişleri kesmeye yönelik yığınağa başladı.

    YENİ CEPHELER EKLENİYOR

    Zeytin Dalı Harekâtı'nda 5 gün geride kaldı. Dağlık alanlarda ve bu alanlardaki vadilerde başlatılan kara harekâtına her geçen gün yeni cepheler ekleniyor. Kısa sürede ağır kayıplar veren PYD/YPG'nin militanlarını kaybetmeye başladığı, bazılarının saf değiştirmeye, bazılarının da Afrin bölgesinden kaçmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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    AFRİN 3 TARAFTAN KUŞATILDI

    Gazete Habertürk'ün aktardığına göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ÖSO, Afrin bölgesini 3 taraftan kuşattı. Afrin kent merkezinin güneydoğusundaki Tel Rifat kasabası, rejim güçlerinin kontrolündeki Halep kırsalına açılıyor. Afrin'den kaçmayı planlayan teröristlerin TSK ve ÖSO güçleriyle karşılaşmadan bölgeden çıkabilmelerinin tek yolu, Tel Rifat üzerinden geçmeleri.

    KAÇIŞ YOLUNA TAMPON

    Teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik bir güçle doğudaki Mare'den Tel Rifat'a doğru harekete geçti. TSK'nın harekâtın ilk gününde vurduğu Minnag Askeri Havaalanı da bu bölgede bulunuyor. Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde ABD, Afrin bölgesindeki PYD/YPG'lilere Minnag Havaalanı'nı kullanarak silah ve mühimmat yardımında bulunuyordu. ÖSO'nun bölgede kontrolü sağlamasının ardından TSK, Minnag Havaalanı'nı lojistik merkez olarak değerlendirebilir.

     

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    Etiketler: SON DAKİKA , HABERLER , SON HABER
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