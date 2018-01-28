PYD, hâlâ CIA terör listesinde

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında son yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK’nın, “Suriye’deki yabancı kaynaklı terör örgütleri” arasında yer aldığı görülmüştü.
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