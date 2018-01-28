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    PYD, hâlâ CIA terör listesinde

    AA
    28.01.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında son yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK’nın, “Suriye’deki yabancı kaynaklı terör örgütleri” arasında yer aldığı görülmüştü.

    Suriye’deki yabancı terör örgütleri arasında PKK’yı da sayan CIA, Salih Müslim’i de “PKK’nın Suriye kolunun lideri” olarak göstermişti.

     

    Etiketler: ABD , PYD , gazetehaberleri
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