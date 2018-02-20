PYD Afrin’de Şam’a sığındı

SURİYE rejimi ile terör örgütü PYD/YPG’nin, Afrin’e Şam tarafından silahlı güç gönderilmesi üzerinde anlaştığı iddia edildi. Yabancı haber ajanslarında terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG kaynaklarına dayanılarak verilen haberlerin ardından Suriye resmi haber ajansı SANA, ‘halk güçlerinin Afrin’e gireceğini’ duyurdu.

HALEP’TE ANLAŞMA

Ajansın ‘halk güçleri’ ifadesini kullanması Suriye askerleri yerine milis kuvvetlerin bölgeye sevk edileceğini gösterdi. Esad yanlısı Lübnan merkezli El Mayadin haber sitesi ise Afrin’e gidecek güçlerin ‘Ulusal Savunma Güçleri’ denilen oluşum olacağını yazdı. Terör örgütü YPG’nin üst düzey isimlerinden Sipan Hamo, gazetecilere “Suriye ordusunun Afrin’i savunmak için bölgeye girmesinde sorun görmediklerini” söyledi.

Rusya’nın TASS ajansı ise YPG tarafından aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde şöyle dedi: “Afrin’deki Kürt gruplarla Şam yönetimi arasında görüşmeler Halep şehrinde yapıldı. Bu anlaşmaya göre Kürtler, Suriye ile Türkiye arasındaki sınır bölgesi kontrolünü büyük ölçüde Suriye ordusuna devretmeyi kabul ediyor. Afrin kentinde de birkaç kontrol noktası karakol kurması için rejime teslim edilecek. Kürtler ayrıca Afrin şehri üzerinde hava denetiminin sağlanması için uçaksavar sistemleri yerleştirilmesini talep etti.”

Geçtiğimiz hafta yapılan bu gizli anlaşmanın 48 saat içerisinde hayata geçirileceği iddia edildi. Öte yandan Rus Sputnik sitesine konuşan YPG’nin ‘Afrin Sözcüsü’ Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin’e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ULUSAL SAVUNMA GÜÇLERİ KİMLER?

Ulusal Savunma Güçleri, Suriye yönetimi tarafından iç savaş sırasında 2012 yılının sonlarında kuruldu. Bu güçlerin temeli, muhaliflerin saldırılarına karşı kendi aralarında organize olup silahlanan sivillere dayanıyor. Suriye yönetimi, ‘Halk Komiteleri’ denen bu grupları daha düzenli ve profesyonel hale getirmek için ‘Ulusal Savunma Güçleri’ adı altında topladı.

RUS BAYRAKLARI ASILI





TSK’nın Zeytin Dalı harekâtı devam ederken PKK/YPG/PYD’li teröristler Afrin’deki Maranes, Minnag Hava Üssü ve Ayn Dakne bölgelerinde iş makineleriyle hendek kazmaya başladı. Maranes ve Ayn Dakne bölgesinde Rus bayraklarının asılı olduğu binalarda teröristlerin nöbet tuttuğu görüntülendi.