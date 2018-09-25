Putin’in partisine iki yenilgi
Rusya lideri Putin dış politikada Ukrayna ve Suriye konusunda Batı’yı zorlamaya devam ederken, iç siyasi sahnede ilk yenilgisini aldı.
Hafta sonu iki bölgede yapılan yerel seçimlerde Putin’in siyasi dayanağı sayılan ‘Birleşik Rusya’ partisi iki koltuğu aşırı milliyetçi Vladimir Jirinovski’nin Liberal Demokrat partisine kaptırdı. Söz konusu partinin yenilgisi büyük ölçüde Rusya’daki ekonomik krizden kaynaklandığı dile getiriliyor. Rusya’da Putin’in iktidara geldiği 2000 yılından bu yana ‘Birleşik Rusya’ güçlü bir performans sergiliyordu. Bölge valilerinin seçildiği seçimde Vladimir bölgesinde LDPR’nin adayı Vladimir Sipyagin kazandı. Kremlin’i şoke eden ikinci seçim sonucu uzakdoğudan geldi. Habarovsk bölgesi vali seçimlerini de yine LDPR partisinin adayı kazandı.
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