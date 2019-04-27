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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
27.04.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Putin’in kurduğu muhafız biriminin en güzel kadın polisi seçildi

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Putin’in kurduğu muhafız biriminin en güzel kadın polisi seçildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 yıl önce talimatıyla kurulan Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi’nde görev yapan kadın polisler arasında yapılan seçmelerde en güzel kadın polis Ekaterinburg bölgesinden Anna Khramtsova oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2016 ylında talimatıyla özellikle Rusya’da terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kurulan Ulusal Muhafız Federal Servisi’nde (Rosgvardiya ) görev yapan kadın polisler arasında seçmeler yapıldı.

Üniformalarıyla fotoğraf çeken kadın polisler yarışmaya katılarak muhafız biriminin internet sitesi üzerinden oylama yapıldı. 3 milyondan fazla Rus’un katıldığı oylamada 57 binden fazla oy alan Rusya’nın Ekaterinburg bölgesinden Anna Khramtsova en güzel kadın polis seçildi.

İvanova bölgesinden Yulia Gladysheva ikinci olurken Seversk bölgesinden Shkolnaya Natalia üçüncü oldu. Yarışmada toplam 12 kadın polis dereceye girerek başarı elde etti.

2020 YILININ TAKVİMİNDE YER ALACAKLAR

Rusya’da yeni kurulan servisin tanıtımı için büyük çaba sarf edilirken Rosgvardiya tarafından yapılan seçmelerde dereceye giren toplam 12 kadın polis servisin 2020 yılı takviminde yer alacak kuruluşlarını temsil edecek. Rosgvardiya tarafından yapılan açıklamada oylamanın çok hassas gerçekleştirildiği, kadın polislerin akraba, arkadaş ve yakınlarının yanıltıcı oylama yapmaması için tüm önlemlerin alındığını ve gerçek sonuçlara göre kazananların ve dereceye girenlerin belirlendiği açıklandı.

Kuruluş internet sitesinde yarışmayı kazanan Anna Khramtsova isimli kadın polisin görüntülerini paylaşarak güzelliğinin yanı sıra başarılarından bahsetti. Kuruluştan yapılan açıklamada kuruluşun bu gibi tanıtım araçlarına devam edeceği vurgulandı.

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