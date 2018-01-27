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    ‘Putin’in kızı gitti milyarderlik de bitti’

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 22:49 | Son Güncelleme:

    İNGİLİZ Daily Mail gazetesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dansçı ve iş kadını kızı Katerina Tikhonova (31) ve eşi Kirill Shamalov bir süre önce ayrıldı.

    Shamalov’un İngiltere’de yaşayan Rus asıllı sosyetik Zhanna Volkova ile birlikte olduğuna dair dedidokular ortaya çıktı. Sıfırdan 1.3 milyar dolarlık bir servete ulaşan Shamalov’un geçen yıl nisan ayındaki ayrılık sonrasında Sibur gaz ve petrokimya devindeki yüzde 4.3’lük hissesinden vazgeçmeye zorlandığı öne sürülüyor. Hali hazırdaki mal varlığı 800 milyon dolar olarak hesaplanan Shamalov’un ayrılık yüzünden ‘milyarder’ sıfatının düştüğü ima ediliyor. İki kızı olduğu bilinen Putin, yıllarca çocuklarının mahremiyetini koruyabilmiş, ancak son yıllarda güvenilir haber kaynakları büyükannesinin soyadını kullanan Tikhonova’nın Putin’in kızı olduğuna dair haberler yapmıştı.

    Etiketler: Vladimir Putin , Rusya , gazetehaberleri
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