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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.02.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

"Putin'in dostlarımız ve NATO arasında sorun çıkarmasına izin veremeyiz"

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"Putin'in dostlarımız ve NATO arasında sorun çıkarmasına izin veremeyiz"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Macaristan ve Ukrayna arasındaki krizle ilgili, "Putin'in dostlarımız ve NATO arasında sorun çıkarmasına izin veremeyiz." dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Orta Avrupa'dan bugüne kadar uzak durmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Pompeo, bundan oluşan boşluğu ise rakiplerinin doldurduğunu söyledi.

Pompeo, Macaristan'ın ABD ile savunma alanında iş birliği anlaşması imzalaması ve savunma ekipmanı alma kararının sevindirici olduğunu kaydetti.

Macaristan ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pompeo, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in dostlarımız ve NATO arasında sorun çıkarmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

Pompeo ayrıca, Çin'in Avrupa'da köprü kurmaya çalıştığını, Çin ile "el sıkışmanın" ciddi ekonomik ve siyasi bağımlılığa yol açtığını iddia etti.

Szijjarto da ABD ve Macaristan hükümetlerinin benzer politikalar izlediğini bu yüzden ikili ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini dile getirdi.

Macaristan ile Ukrayna arasında devam eden krizle ilgili de Szijjarto, Ukrayna'da 150 bin Macarın yaşadığını ve Macar hükümetinin Ukrayna krizine sadece jeopolitik sorun olarak bakmadığının altını çizdi.

Macaristan'ın Rusya ve Çin ile sıkı bağ kuruduğu şeklindeki eleştirilere de cevap veren Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki ticaret hacminin sadece yüzde 1,2'lik oranının Macaristan ile Çin arasında gerçekleştirildiğini, benzer şekilde Batı Avrupa ülkelerinin Rusya ile ciddi ekonomik iş birliği yaptığına dikkat çekti.

Szijjarto, "Macaristan'ın Çin veya Rusya ile iş birliği, ülkenin NATO'nun güvenilir bir müttefiki olmasına engel değil.'' dedi.

ABD'nin Macaristan'da ikinci büyük yatırımcı ülke konumunda bulunduğunu da hatırlatan Szijjarto, toplamda bin 700 ABD'li şirketin 105 bin Macara iş sağladığını da sözlerine ekledi.

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