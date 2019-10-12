Putin’in DEAŞ kaygısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPutin’in DEAŞ kaygısı
GeriDünya Putin’in DEAŞ kaygısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Putin’in DEAŞ kaygısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Putin’in DEAŞ kaygısı

SURİYE’nin kuzeyinde terör örgütü YPG’ye karşı başlatılan ve 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulmasının hedeflendiği Barış Pınarı Harekâtı’nın uluslararası yankıları sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün harekâtla ilgili ilk kez konuştu. Putin, Barış Pınarı Harekâtı hakkında, “Türkiye’nin harekâtla birlikte DEAŞ militanlarını kontrol altında tutabileceğinden şüphem var” dedi.

İSTİHBARAT RAPORLARI

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu liderleri zirvesinde Türkiye’nin sürdürdüğü operasyon hakkında görüşünü açıklayan Putin, “Suriye’nin kuzey bölgelerinde Kürtlerin kontrolü altındaki kamplarda bizim askeri istihbaratımızın raporlarına göre yüzlerce hatta binlerce DEAŞ militanı bulunuyor. Türkiye’nin bölgede başlattığı askeri harekât neticesinde Kürt milisler, bu kampları bırakıp terk edecektir. Tabii DEAŞ militanları da kaçacaktır. Türk ordusu bu bölgelere giriyor, ancak durumu süratli biçimde kontrollerine alabileceklerinden de şüphem var” dedi.

Putin’in DEAŞ kaygısı

‘HAZIRLIKLI OLUNMALI’

Putin şöyle devam etti: “DEAŞ militanlarının buralardan kaçması ise eski Sovyet cumhuriyetleri yani bizler için de tehdit oluşturuyor. Sonra Suriye’de kimsenin kontrol etmediği bölgeler üzerinden İran ve ardından bizim kapımızı çalacaklardır. Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerindeki güvenlik güçleriyle ve istihbarat birimleri bu tür gelişmelere hazırlıklı olmalı. Endişelerim gerçekleşirse bu durum bizim için de büyük tehdit”

RUS DIŞİŞLERİ’NDEN MESAJ

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise harekât hakkındaki ilk resmi yazılı açıklamasında “Türkiye’nin güvenliğini sağlamak için terörizme karşı mücadele vermesi gayet doğal hakkıdır” dendi. Bölgeden can kaybı haberleri geldiğine işaret edilerek kalıcı çözüme ulaşmak için Suriye yönetimi ile Kürtler arasında doğrudan görüşmelerin gerçekleşmesi gerektiği, Rusya’nın böyle bir sürecin başlatılmasına destek vermeye hazır olduğu belirtildi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ise Rusya Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret ederek, Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Suriye’deki gelişmeleri görüştü. (Nerdun HACIOĞLU)

Putin’in DEAŞ kaygısı

AB HAFTAYA GÖRÜŞECEK

SURİYE’deki operasyona son verilmesi yönündeki çağrılarını yoğunlaştıran Avrupa Birliği’nde (AB) daha önceki benzer durumlarda olduğu gibi yine yaptırım söylemleri öne çıkmaya başladı. Fransa’nın Avrupa Bakanı Amelie de Montchalin, Türkiye’ye karşı yaptırımların önümüzdeki hafta yapılacak AB Zirvesi’nde masada olacağını söyledi. AB diplomatları bu konuda temkinli konuşmayı tercih ederlerken olası yaptırım kararının sadece liderler düzeyinde alınabileceği görüşü öne çıkıyor.

KONSENSÜS YOK

Türkiye’ye karşı ortak bildiri konusunda bile zorlanan AB’de yaptırım konusunda da konsensüs oluşmuş değil. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, asıl endişelerinin yeni bir insani felaket yaşanması olduğunu Türkiye’nin anlaması gerektiğini söyledi. Mültecilerin kendilerine karşı silah ya da şantaj olarak kullanılmasını kabul etmeyeceklerini belirten Tusk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “kapıları açma” uyarısı için ise “uygunsuz” nitelemesi yaptı. Bu arada İsveç, Türkiye’ye silah ambargosu önerisini AB gündemine taşımaya hazırlanırken Finlandiya’nın ardından Norveç ve Hollanda da silah ihracatını durdurma kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise 30’dan fazla ülkeyi kapsayan DEAŞ’a Karşı Mücadele Koalisyonu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)

Putin’in DEAŞ kaygısı

ABD BAŞKANI TRUMP: ARABULUCULUK İSTİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimi kampanyası için gittiği Minnesota eyaletinin en büyük kenti Minneapolis’te yaptığı konuşmada, “Türkler ve Kürtler arasında anlaşma sağlayabiliriz, ben bunu isterim” dedi. Miting öncesinde de Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Suriye’de şu anda askerimiz yok. Biz orada kazandık ve DEAŞ’ı yendik. Orada hiç askerimiz yok. En son isteyeceğim şey binlerce askeri tekrar oraya (Suriye’ye) götürüp, yine kazanmak” ifadesini kullandı. Trump, “Diğer bir seçenek de Türkiye’ye karşı güçlü finansal adımlar atmak” değerlendirmesinde bulundu.

KIRMIZI ÇİZGİLER

Kürtler ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, “Umarım Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapabiliriz” görüşünü paylaştı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’nin operasyonu ile ilgili bir grup gazeteciye yaptıkları açıklamada, soru üzerine ABD’nin bölgedeki kırmızı çizgilerini ‘etnik temizlik, rastgele havan saldırısı, sivil nüfusa yönelik saldırılar’ olarak sıraladı.

‘ŞARTLI YAPTIRIM’ AÇIKLAMASI

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Trump’ın ABD’li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek yeni yaptırımlar için yetki verecek bir kararname imzalayacağını duyurdu. Mnuchin, yaptırımların Türkiye’nin sivilleri ya da azınlıkları hedef alması, DEAŞ mensuplarının bölgeden ayrılmasına izin vermesi gibi durumlarda aktif hale getirilebileceğini, gerekmesi durumunda Türk ekonomisini işlevsiz hâle getirebileceklerini söyledi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise Türkiye’nin tek taraflı bir harekât başlatmasına karşı çıktıklarını söyledi. Esper, “Amerikan askerlerini, Türkler ve Kürtler arasındaki uzun zamandır devam etmekte olan bir çatışmanın ortasına yerleştirmeyeceğim” diye konuştu. Esper, “NATO müttefiklerimizle konuştum. Onlar da operasyonun durmasını ve statükoya geri dönülmesini istiyor’’ dedi.
(Razi CANİKLİGİL/WASHINGTON)

Putin’in DEAŞ kaygısı

RUS ŞAKACILAR TELEFON AÇIP GRAHAM’I İŞLETMİŞ

RUSYA istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Rus telefon şakacılarının, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kendilerini Savunma Bakanı Hulusi Akar diye tanıtıp telefonda işlettikleri ortaya çıktı.

Politico dergisinin yayınladığı ses kaydına göre, Rus Alexey Stoyalrov ve Vladimir Kuznetsov, Graham’ın ofisini Bakan Akar’ın ismini kullanarak aradı. 13 ve 16 dakikalık iki görüşme geçen ağustos ayı başında gerçekleşti.

S-400 DİYALOGU

Graham görüşmede, “Sizin YPG sorununuz gerçek bir sorun. Bunu Başkan Trump’a, Obama’nın YPG Kürtlerine güvenerek büyük bir hata yaptığını anlattım. Endişe duyduğum her şeyin gerçek olmasından korkuyorum. Şimdi Türkiye’nin Suriye’deki bu tehditten korunmasını sağlamamız gerekir. YPG sorunu konusunda sizi iyi anlıyorum. Başkan da aynı şekilde” demiş. Graham, S-400 konusuna da değinerek “Türkiye S-400’leri kurarsa, başka ortaklarımız da almak isteyecek. Bu da, ittifakımıza büyük baskı yapacaktır. Türkiye’yi F-35 programında görmek istiyorum ve bu S-400 konusunda da bir yol bulacağımızı umuyorum” diye konuşmuş.

Putin’in DEAŞ kaygısı

Terör örgütü YPG’nin kontrolündeki Kamışlı’da meydana gelen bombalı saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi. YPG, saldırının Türkiye tarafından yapıldığını iddia etmişti. Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı’nın yaptığı açıklamaya göre Suriye’nin kuzeydoğusundaki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Dışişleri'nden Barış Pınarı Harekatı açıklaması
İstanbul'da NATO ile kritik toplantı! Bakan Çavuşoğlu: Her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz
Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek mesajı
Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a destek telefonu