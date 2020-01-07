Putin’i tebessüm ettiren görüntü
Rusya’da katedraldeki Noel kutlaması sırasında küçük bir çocuğun yanındaki arkadaşının başını okşaması törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tebessüm ettirdi. O anlar kameralara yansıdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Peterburg’taki Transfiguration (Başkalaşım) Katedrali’nde düzenlenen Noel kutlamasına katıldı.
Katedraldeki kutlama sırasında küçük bir çocuğun yanındaki arkadaşının başını okşaması Putin’i tebessüm ettirdi.
O anlar kameralara yansıdı.
Ayrıca Putin, 1952’de bu kilisede vaftiz edilmişti.
Ortodokslar 6 Ocak’ı 7 Ocak’a bağlayan gece Noel’i kutluyor.
Rus ordu kanalı Zvezda, katedralde Putin’in de katıldığı Noel kutlamasının görüntülerini yayınladı.
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