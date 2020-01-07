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Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 15:49,Son Güncelleme:/

Putin’i tebessüm ettiren görüntü

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Rusya’da katedraldeki Noel kutlaması sırasında küçük bir çocuğun yanındaki arkadaşının başını okşaması törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tebessüm ettirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Peterburg’taki Transfiguration (Başkalaşım) Katedrali’nde düzenlenen Noel kutlamasına katıldı.

Katedraldeki kutlama sırasında küçük bir çocuğun yanındaki arkadaşının başını okşaması Putin’i tebessüm ettirdi.

Putin’i tebessüm ettiren görüntü

O anlar kameralara yansıdı.

Ayrıca Putin, 1952’de bu kilisede vaftiz edilmişti.

Putin’i tebessüm ettiren görüntü

Ortodokslar 6 Ocak’ı 7 Ocak’a bağlayan gece Noel’i kutluyor.

Rus ordu kanalı Zvezda, katedralde Putin’in de katıldığı Noel kutlamasının görüntülerini yayınladı.

Putin’i tebessüm ettiren görüntü

 

 

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