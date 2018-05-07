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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
07.05.2018 - 23:33, Son Güncelleme:

Putin’e yerli canavar

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin’e yerli canavar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünkü yemin törenine ABD başkanlarının ‘canavar’ diye anılan makam araçlarına benzeyen yerli üretim limuzinle gitti. Özel olarak tasarlanan aracın tanksavar füzesine dayanıklı olduğu belirtiliyor. Ayrıca, gerekirse Putin buradan nükleer silahları kontrol eden kırmızı füzeyi de kullanabilirmiş.

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  • İşte Putin’in yerli limuzini
  • İşte Putin’in yerli limuzini
  • İşte Putin’in yerli limuzini
  • İşte Putin’in yerli limuzini
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mart ayında dördüncü kez başkanlığa seçilen Vladimir Putin, dün yemin törenine giderken ilk kez kullandığı makam aracıyla dikkat çekti. Alman üretimi Mercedes kullanan Putin, bu kez Rus yapımı olan, ‘Kortej’ adı verilen yerli aracıyla yola çıktı. ABD başkanlarının ‘canavar’ diye anılan makam araçlarına benzeyen aracın arkasında Rusya Otomobil ve Motorlar Araştırma Enstitüsü (NAMİ) var. Devlet görevlilerine makam aracı hazırlayan NAMİ, ilk yerli makam aracı fikrini ortaya attığında, Putin’in tepkisi “Gerçekten yapacak mısınız? Hadi yapın da görelim” olmuş. ‘Kortej’in üretimi için 2013’ten beri 197 milyon dolar harcandı.

FÜZEYE DAYANIKLI

Dış görünüm olarak ünlü İngiliz Rolls-Royce markasını andıran “Kortej” ileride Batı’ya da satılacağı göz önünde bulundurularak ‘Aurus’ adını da taşıyor. Yeni makam aracının kaputunun altında Porsche firmasıyla ortaklaşa geliştirilen V8 silindirli 600 beygir gücünde motor bulunuyor. Yakında sadece Putin için araca V12 ve 850 beygir gücünde motor takılacak. Araç ayrıca Rus yapımı 9 kademeli tam otomatik şanzıman ile dört çeker sisteme sahip. V8 motorlu araç 100 km hıza 9 saniyede ulaşıyor. Putin için zırhlı hazırlanan aracın ağırlığı 6 ton civarında. Üst düzey yöneticinin oturduğu bölme karbonla zenginleştirilmiş yekpare çelik kapsülden oluşuyor. Test sonuçlarına göre, tanksavar füzesine dayanabilecek mukavemete sahip.

NÜKLEER DÜĞMEYİ KULLANABİLİR

İç dizaynında deri ve kızıl ağaç kullanılıyor. Konum belirleme cihazı olarak Rus GLONAS sistemi ağırlıklı GPS modülü de var. Aracın içinde iki çeşit haberleşme sistemi mevcut. İlki geniş bant GSM, ikincisi ise Rus askeri frekans bandındaki alıcı ve verici. Putin bu otomobilin içinden nükleer silahları kontrol eden kırmızı düğmeyi de kullanabilecekmiş. Putin’in ilk yerli aracında silah bulunmuyor. Ancak daha sonra geliştirilecek modelde özel bölmelerde bir tabanca ve iki otomatik silah bulundurma imkanı sağlanacak. RIA Novosti resmi ajansı, törene katılan bir konuğun ABD Başkanı Trump’ın Cadillac aracını ima ederek ‘Putin’in aracı daha havalı’ yorumunda bulunduğunu belirtti.

Putin’e yerli canavar

Trump’ın makam aracı medyada ‘canavar’ diye anılıyor.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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