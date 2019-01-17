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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
17.01.2019 - 20:25, Son Güncelleme:

Putin'e sevimli 'hediye'

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Putin'e sevimli 'hediye'

Sırbistan'a bugün yaptığı resmi ziyaret kapsamında bir dizi temaslarda bulunan Rus lider Putin'e, Şar köpeği hediye edildi. Öte yandan, 'Paşa' isimli köpeğin resmi ve evrakları basında geniş yer aldı. 

Sırbistan'a resmi ziyarette bulunan Rus lider Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç tarafından resmi törenle karşılandı.

2 günlük Sırbistan ziyareti kapsamında bir dizi temaslarda bulunacak olan Putin, Vuçiç ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada; sıcak karşılamalarından dolayı Sırbistan vatandaşlarına teşekkürlerini iletti. Putin: “Sırbistan'a yaptığım ziyaret kapsamında iki dost ülke arasındaki sıkı ilişkileri ele aldık ve bundan böyle yapacağımız çalışmaları görüştük” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç de, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ve Rusya'nın maddi ve manevi her türlü destekte bulunmalarından dolayı memnun olduklarını ifade etti. Rusya'nın güvenilir ortağı olmalarının da kendilerini gururlandırdığını söyledi. Putin'in kendisini evinde gibi hissetmesinden dolayı teşekkür eden Vuçiç, Sırp ve Rus ilişkilerinin daha fazla gelişmesinden yana olduklarını ve Sırbistan'ın bağımsızlığına destekte bulunmalarından dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Putine sevimli hediye

 RUS LİDER PUTİN'E 'PAŞA' İSİMLİ ŞAR KÖPEĞİ HEDİYE EDİLDİ

Sırbistan'a bugün yaptığı resmi ziyaret kapsamında bir dizi temaslarda bulunacak olan Rus lider Putin'e, Şar köpeği olarak bilinen bir köpek hediye edildi.

Putine sevimli hediye

'Paşa' isimli köpeğin resmi ve evrakları basında geniş yer aldı. 

Putine sevimli hediye

HARADİNAY: RUS VARLIĞI BALKANLARI İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR 

Rus lider Putin'in Sırbistan'a yaptığı resmi ziyaretle ilgili Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ‘Rusya’nın aktif varlığının Balkanları istikrarsızlaştırdığını, ABD ve NATO’nun bu bölgede barış anlamına geldiğini’ yazdı.

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