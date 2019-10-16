Putin’e BAE’de şaşaalı karşılama
SUUDİ Arabistan’ın ardından dün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gösterişli bir törenle karşılandı.
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan tarafından havalimanında karşılanan Putin’in makam aracı Kasr El Vatan Sarayı’na doğru giderken atlı muhafızlar eşlik etti, askeri jetler de üzerinden uçarak gökyüzünü çıkardıkları dumanla Rusya bayrağının renklerine boyadı.
Petrol fiyatlarının yanı sıra Ortadoğu’daki gelişmeler görüşmelerin en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı. Rusya, İran ile birlikte Suriye’de Beşar Esad rejimini desteklerken, BAE, Suudi Arabistan ile birlikte Esad karşıtı eksende yer almıştı. Ancak BAE, son dönemde Şam’da büyükelçiliğini faaliyete açan ender Arap ülkelerinden olmuştu. Veliaht Prens Muhammed, Putin’in ziyaretiyle iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin gelişmesi konusunda derin bir etki yaratmasını beklediğini söyledi.
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