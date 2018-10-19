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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
 Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
19.10.2018 - 00:12, Son Güncelleme:

Putin’den Türkiye’ye teşekkür

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin’den Türkiye’ye teşekkür

Rusya lideri Putin, Ankara ile Moskova arasında varılan İdlib mutabakatını hayata geçirme konusunda Türkiye’ye teşekkür etti. Putin, “Türk partnerlerimiz sıkı çalışıyor. Her şey o kadar kolay değil” dedi.

SOÇİ’de yapılan Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü’nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib mutabakatının uygulanmasından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti. Putin, 16 Eylül’de Soçi’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile düzenlenen zirvenin ardından varılan İdlib mutabakatı konusunda “Belki tüm ağır silahlar ve tüm teröristler bölgeyi terk etmedi ama Türk partnerlerimiz sıkı çalışıyor. Tüm sorumluluklar henüz yerine getirilmese de bunun için çalışıyorlar. Bunu görüyoruz. Her şey o kadar kolay değil, aksine oldukça zor... Anlaştığımız üzere, İdlib’deki 15-20 kilometrelik bölgenin oluşturulmasına devam ediliyor” dedi.

DEAŞ ABD’LİLERİ REHİN ALDI

Putin, terör örgütü DEAŞ’ın Fırat nehrinin güneyinde yaklaşık 700 kişiyi esir aldığını, bunların içinde ABD ve Avrupa vatandaşlarının da bulunduğunu söyledi. Esir alınan kişiler arasından her gün 10 kişinin idam edildiğini söyleyen Putin, DEAŞ’ın ABD destekli grubun kontrolü altındaki bölgelerdeki mevcudiyetini artırdığını belirtti. Terör örgütünün elindeki esirler için ültimatom verdiğini de belirten Putin, örgütün taleplerine değinmedi.

Rus lider, “Fırat’ın doğusunda ABD’nin kontrolündeki bölgede ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hâlâ DEAŞ güçleri var” diyerek ABD’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelesinin ‘başarısız’ olduğunu savundu.

Kırım’da önceki gün 21 kişinin öldüğü lisedeki silahlı saldırı hakkında da konuşan Rus lider, bunun ‘küreselleşmenin’ bir sonucu olduğunu, bu tip saldırıların genellikle ABD’de görüldüğünü ifade etti. Öte yandan, Putin, Rusya’nın nükleer silahlarını sadece kendilerine yönelik bir füze saldırısı gerçekleşmesi durumunda kullanacağını belirtti.

ABD YANLIŞLIKLA VURDU: 6 ÖLÜ

Kuzey Irak merkezli haber sitesi Rudaw, ABD’nin liderliğinde DEAŞ’a karşı kurulan koalisyona ait uçakların Deyrizor’da terör örgütü YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ait mevzileri ‘yanlışlıkla’ bombaladığını duyurdu. Olayda, 6 SDG mensubunun hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

ABD: ‘UZUN VADELİ SİYASİ AJANDAMIZ YOK’

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, göreve geldikten sonra çıktığı ikinci bölge turunda yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakatının sürüyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ankara’da temaslarda bulunan Jeffrey, İdlib’deki ağır silahların toplanması işinin büyük ölçüde tamamlandığını ancak bölgedeki bazı terörist unsurların varlığının sürdüğünü söyledi. ABD’li diplomat, İdlib’deki Heyet Tahrir Şam’a (HTŞ) bağlı terörist sayısı için ‘10 bin civarında’ ifadesini kullandı. Jeffrey, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ABD ile görüş ayrılığında bulunduğu terör örgütü YPG konusunda da konuştu. YPG’nin DEAŞ ile savaşta ortakları olduğunu söyleyen Jeffrey, “Türkler, bu alanın PKK ile bağlantılı yarı bağımsız bir bölge haline geliyor olmasından endişeli ve bunun Türkiye’ye bir tehdit olduğunu düşünüyorlar. Biz başta Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlıyız ve kuzeydoğuda bir ulus inşasına müdahil değiliz. Bölgede Kürt ve Arap toplumları için güvenli bir durum ve istikrarlı bir yönetişim görmek istiyoruz. Ama oraya dair uzun vadeli geniş bir siyasi ajandamız yok, askeri bir ajandamız var” ifadesini kullandı.(Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON)

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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