Putin’den Suriye kongresi yorumu: “Barış fırsatı verimli değerlendirilmeli”

Putin’in açıklamasını açılışta hazır bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından okundu.

Putin’in 1500 delegeye yönelik mesajında şöyle dendi: “Soçi’de Astana süreci partnerleri Türkiye ve İran başta olmak üzere bir dizi etkili Arap ülkesiyle de birlikte çalışılarak Soçi’de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi toplanabilmiştir. Biz organizatörler olarak kongrenin geniş temsil temelinde yapılması için de büyük çaba sarf ettik.

Suriye halkının kendi kaderini kendisi belirlemesi gerektiği ilkesinden hareket ediyoruz. Şundan eminim. Şimdi sağlanan koşullar Suriye’nin trajik kaderini değiştirebilecek ortamı sağlamıştır. Suriye’de kalıcı barış ve huzur ortamının tesis edilebilmesi için burada toplanan Suriye’lilerin fırsatı değerlendirerek verimli çalışma yapmasını bekliyoruz. Kongrede alınacak kararlar BM öncülüğünde ve BMGK’nın 2254 sayılı kararı temelinde olmalıdır”