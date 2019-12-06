Putin’den Sofya’ya Türk Akımı fırçası

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vuçiç’i Moskova’da ağırlayan Putin, basın toplantısında Bulgaristan’ı sert dille eleştirerek, “Bulgaristan birkaç yıl önce Güney Akım doğalgaz boru hattı projesini yok ettikten sonra defalarca kapımızı çalarak Türk Akımı devamının Bulgaristan üzerinden geçmesini istedi. Biz de kabul ettik. Ancak geçen süre zarfında açıkça söylemem gerekirse Sofya yönetimi bu projeyi de sabote edercesine davranıyor. Ancak böyle devam ederse biz Türk Akımını Güney Avrupa ülkelerine uzatmak için başka yol (Yunanistan seçeneği) aramak durumunda kalırız” dedi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ise gecikmenin bürokrasiden kaynaklandığını, boru hattını 2020 sonlarında devreye sokmayı planladıklarını söyledi.

BULGAR DİPLOMAT KOVULDU

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan bir diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı. Rusya kararın ekim ayında Sofya’da görevli bir Rus diplomat casusluk yaptığı gerekçesiyle sınır dışı edilmesine misilleme olduğunu duyurdu. Bakanlık, Bulgar diplomata Rusya’yı terk etmesi için 24 saat süre tanıdı.