Putin’den Soçi’de Afrika zirvesi
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda yaptığı kritik görüşmelerin ardından dün de Soçi’de ilk Rusya-Afrika zirvesine ev sahipliği yaptı.
SİSİ İLE AÇILIŞ
Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi ile yaptığı görüşme sonrasında iki lider, devlet adamları, yetkililer ve iş adamlarının katıldığı ekonomi zirvesinin açılışını yaptı. Soçi’deki zirveye 54 Afrika ülkesinden 43’ü üst düzey katılımda bulunurken, diğerleri daha alt seviyede katılım gösterdi. Son beş yılda Afrika ile ticaretin 20 milyar doları geçtiğini belirten Putin, bunun yeterli olmadığını söyledi. Es Sisi ise Rus şirketlerini Afrika’da daha fazla yatırım yapmaya çağırarak bu yönde fırsatlara açık bir ortam bulunduğunu kaydetti.
Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin Afrika’ya yönelik ilgisi nispeten azalırken, Rusya’nın giderek kara kıtada nüfuzunu arttırmaya çalıştığı belirtiliyor. Dünkü zirvede Putin de Afrika ile ticaretin en azından iki katına çıkarılması gerektiğini vurguladı.
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