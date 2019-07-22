Putin’den mektuplu mesaj
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1-2 Ağustos tarihinde Astana’da düzenlenecek Suriye zirvesi öncesinde ülkesinin Suriye ile diplomatik ilişki kurmasının 75’inci yıldönümü nedeniyle Beşar Esad’a mesaj göndererek, Moskova’nın Şam rejimine tam desteğini yineledi.
Putin mesajında “Suriye ile Rusya’nın ileride de birlikte, müttefik olarak hareket ederek ülkenizdeki uluslararası terörizmi yenilgiye uğratacağımızdan eminim. Biz Rusya olarak size ve Suriye halkına bu yolda destek vermeye devam edeceğiz. Suriye’nin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün sağlanması için çaba sarf edeceğiz. Yardımlarımız sadece teröre karşı mücadelede değil, ülkenizin uğradığı yıkımdan yeniden inşa edilmesinde de katkılar sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.
Putin’in Şam’a gönderdiği mesajının Kazakistan başkenti Nursultan’da 1-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Astana üçlüsü olarak bilinen Rusya, Türkiye ve İran’ın 13. Suriye konulu önemli görüşme öncesinde yapılmış olması dikkat çekici olarak yorumlanıyor.
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