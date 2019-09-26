Putin’den Maduro’ya tam destek
ABD ile Rusya arasında Ortadoğu’nun yanı sıra kıyasıya çekişmenin devam ettiği Latin Amerika bölgesiyle ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Venezuela lideri Nicolas Maduro, Rusya lideri Vladimir Putin’den tam destek sözü aldı. Putin, Maduro yönetiminin muhaliflerle uzlaşı görüşmesi yapmasını da desteklediklerini söyledi.
Ekonomik ve askeri işbirliğinin derinleşerek devam edeceğini ifade eden Rusya lideri, “Venezuela’da enerji sektöründe 4 milyar dolarlık yatırımlarımız var. Bu alandaki işbirliğimiz devam edeceği gibi aramızda imzaladığımız askeri işbirliği anlaşmaları da planlandığı gibi sürdürülecek. Sattığımız askeri teçhizatın bakım ve onarımı için Rus uzmanların gereken tesisleri inşa etmesi de planlandığı gibi devam ediyor” dedi. Putin, Venezuela’ya tarım ürünü ve sağlık malzemesi de yollayacaklarını belirtti.
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