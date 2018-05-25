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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
ST. PETERSBURG (AA)
25.05.2018 - 20:33, Son Güncelleme:

Putin'den kriz uyarısı: Dünyanın daha önce görmediği...

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Putin'den kriz uyarısı: Dünyanın daha önce görmediği...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde kullanılan füzenin, Rus füzesi olmadığını savunarak, “Rusya, dahil edilmediği bir soruşturmanın sonuçlarını kabul etmeyecektir” dedi. Öte yandan “Küresel ekonomi, bir sarmal gibi büyüyen korumacı önlemler nedeniyle yıkıcı bir krizin içerisine düşebilir diyen Putin bu durumun dünyanın daha önce görmediği bir sistematik krize dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında katıldığı oturumda, güncel küresel siyasi ve ekonomik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ticarette, inşa etmesi yıllar süren çok taraflı iş birliği anlayışının gelişmesine engel olunduğuna işaret eden Putin, “Küresel ekonomi, bir sarmal gibi büyüyen korumacı önlemler nedeniyle yıkıcı bir krizin içerisine düşebilir.” diye konuştu.

Taraflar arasında yaşanacak güven kaybının, büyük değişikliklerin yaratacağı “türbülansa” dönüşebileceği uyarısında bulunan Putin, “Bu unsurlar, dünyanın daha önce görmediği bir sistematik krize dönüşebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜM BÖLGEYE ZARAR VERECEKTİR

İran ile varılan nükleer anlaşmanın bozulmasına ilişkin tehlikelere değinen Putin, “İran anlaşmasının bozulması, tüm bölgeye zarar verecektir ve Kuzey Kore etrafında şekillenen sorunların benzerini yaratacaktır. Eğer İran bu anlaşmanın dışına ittirilirse, bu İsrail için daha mı iyi olacak? Bunun gerçekleşmesi halinde İran’ın nükleer programı herkes için bir bilinmez haline gelecek.” ifadelerini kullandı.

Putin, ABD’nin tek taraflı bir şekilde çekilmesiyle, İran anlaşmasının tümüyle kaybedilmediğini vurgulayarak, “Eğer anlaşmayı korumak istiyorsak, uluslararası sürecin sonuca ulaşabilmesi için tüm kapıların açık bırakılması gerekiyor.” dedi.

TİCARETTE ULUSAL PARA KULLANIMI

Türkiye ve Rusya arasında yürütülen, ticarette ulusal para kullanımı konusuna da değinen Putin, “Doların kullanımına yönelik çeşitli kısıtlamalara yönelik kararlar alan ABD’li ortaklarımız büyük stratejik bir hata yapıyorlar. Çünkü bugüne kadar, doların rezerv döviz olarak kullanılmasına yönelik tüm dünyanın büyük bir güveni vardı. Şimdi ne oluyor? Dünyanın birçok ülkesi, ABD’nin dolarla ödemeyi engellediğini görüyor ve bu dolara bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyor.” değerlendirmesinde bulundu. 

Putinden son dakika S-400 ve F-35 açıklaması
Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması

YERLİ PARA

Günümüzde birçok ülkenin artık dolar bağımlılığından kurtulmaya çalıştığının altını çizen Putin, şunları kaydetti: 

“ABD yönetimi, siyasi alanda kısa vadeli taktiksel konuların çözümü için dolara yönelik güveni sarsıyor. Şahsi kanaatime göre, bu büyük stratejik bir hata. Bu bağımlılıktan kurtulmanın bir yolu da elbette ulusal paraların kullanımı. Bu sürece Çin ile yavaşça başlıyoruz. Yüen özgürleştikçe ve rahatça dönüştürülebilecek bir para haline geldikçe, dünyadaki ödemelerde kendine yer bulacak ve dünya rezerv dövizlerinden birisi olacak. Dahası, IMF ile de bu yönde ilk adım atıldı. Yeni rezerv dövizlerinin yaratılmasına ilişkin bu eğilim devam edecek. Ancak ABD umuyorum hala zekidir ve ne yaptıklarının farkına vararak davranışlarını düzeltirler.” 

UKRAYNA'DA DÜŞÜRÜLEN MALEZYA UÇAĞI

Konuşmasında, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi’nin (JIT) Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Rus ordusuna ait bir füzenin Malezya uçağını vurduğuna yönelik açıklamasını da değerlendiren Rus lider, “Söz konusu araştırma komisyonuna alınmadık. Dolayısıyla Rusya, dahil edilmediği bir soruşturmanın sonuçlarını kabul etmeyecektir.” diye konuştu.

Uçağı vuran füzenin Rus füzesi olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, “Elbette hayır. Bu konuda öne sürülen farklı iddialar var, bunlardan birisi de füzenin Ukrayna’ya ait olduğu.” dedi.

JIT, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. JIT, füzenin Kursk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı 

 

3. DÖNEME GİTMİYOR

Öte yandan Rus lider, iki dönemden fazla görev almayı planlamadığını belirtti.

her zaman Rusya Anayasası'na sıkı uyduğunu belirterek, "Anayasa'da net bir şekilde şu yazılı: artarda iki dönemden fazla olmaz. Şimdi ikinci dönemimdeyim. Hatırladığınız gibi, daha önce de iki dönem üst üste devlet başkanlığı görevini yaptım, sonra Anayasa'nın üçüncü kez seçilmeme izin vermediği için görevi bıraktım, bu kadar" dedi.

Putin, bu karala uymaya devam etme niyetinde olduğunun altını çizdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.05.2018)-2
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