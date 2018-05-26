Putin'den Japonya'ya zeytin dalı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İHA
26.05.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Putin'den Japonya'ya zeytin dalı!

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Putin'den Japonya'ya zeytin dalı!

Rusya ile Japonya arasında 1949’da yaşanan ‘Kuril Adaları’ sorununa dair konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Barış anlaşması imzalamayı umuyorum" dedi.

Petersburg’da düzenlenen Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda dünyanın 9 farklı ülkesinden haber ajanslarının muhabirlerinin sorularını cevaplayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en çok öne çıkan konuşması 70 yıldır Japonya ile Rusya arasında yapılamayan barış anlaşması oldu.

Japonya ile yaşanan Kuril Adaları sorununun çözümüne dair sorulan soruyu cevaplayan Putin, Japonya ile ilişkilerin geliştirilmesini temenni ettiğini söyleyerek, "Daha fazla ilişki kurmak, küresel doğanın kronik sorunlarının çözümü için barış anlaşmalarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden Japonya Başbakanı Abe ile ilişkilerimizin geliştirilmesine karar verdik. Kuril Adaları sorununun çözümü için Japonya ile ortak çalışma komisyonları oluşturacağız ve ilişkilerimizi genel düzeyde geliştireceğiz. Şuan ilişkilerin geliştirilmesi için koşulların oluştuğunu ve barış anlaşmasının imzalanabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

70 YILDIR ANLAŞMA İMZALANAMADI

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Ruslar tarafından Kuril Adaları, Japonya tarafından Kuzey Bölgeleri olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi bir barış anlaşması imzalayamamıştı. Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Kuril Adaları, Pasifik Okyanusunda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.

 

 

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