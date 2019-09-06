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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Putin’den G7’ye Türkiye önerisi

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Putin’den G7’ye Türkiye önerisi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ve Hindistan’ın yanı sıra, Türkiye’nin de uluslararası rolü çerçevesinde G7 tipi bir formatta bulunmasının uygun olacağını söyledi.

Putin, Uzakdoğu’da yer alan Rusya’nın Vladivostok şehrindeki düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 27 Ağustos tarihinde Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunan Putin şöyle dedi: “Rusya’nın G7 ülkeleri arasına tekrar davet edilmesi meselesi açıldığında, Erdoğan bana, ‘Siz neden Türkiye’nin de bu kulübe üye olması gerektiğini gündeme getirmediniz’ diye sordu. Erdoğan haklı. Türkiye S-400 aldıktan sonra hava savunmasını güçlendirdi. Çin ve Hindistan’ın yanı sıra Türkiye’nin de uluslararası ve bölgedeki rolü çerçevesinde böyle bir formatta bulunması uygun olacaktır.”

S-400’LER NİSAN 2020’DE AKTİF

Öte yandan S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye ikinci parti sevkıyatı devam ederken açıklama yapan Rusya’nın Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, “Sistem gelecek yıl nisan ayına kadar aktif hale getirilecek. Şu an ikinci partinin teslimat devam ediyor. Bu kapsamda 27 Ağustos tarihinden bu yana 8 nakliye uçağımız Ankara yakınındaki Mürted Üssü’ne indi” dedi. 

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