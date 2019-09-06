Putin’den G7’ye Türkiye önerisi
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ve Hindistan’ın yanı sıra, Türkiye’nin de uluslararası rolü çerçevesinde G7 tipi bir formatta bulunmasının uygun olacağını söyledi.
Putin, Uzakdoğu’da yer alan Rusya’nın Vladivostok şehrindeki düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 27 Ağustos tarihinde Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunan Putin şöyle dedi: “Rusya’nın G7 ülkeleri arasına tekrar davet edilmesi meselesi açıldığında, Erdoğan bana, ‘Siz neden Türkiye’nin de bu kulübe üye olması gerektiğini gündeme getirmediniz’ diye sordu. Erdoğan haklı. Türkiye S-400 aldıktan sonra hava savunmasını güçlendirdi. Çin ve Hindistan’ın yanı sıra Türkiye’nin de uluslararası ve bölgedeki rolü çerçevesinde böyle bir formatta bulunması uygun olacaktır.”
S-400’LER NİSAN 2020’DE AKTİF
Öte yandan S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye ikinci parti sevkıyatı devam ederken açıklama yapan Rusya’nın Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, “Sistem gelecek yıl nisan ayına kadar aktif hale getirilecek. Şu an ikinci partinin teslimat devam ediyor. Bu kapsamda 27 Ağustos tarihinden bu yana 8 nakliye uçağımız Ankara yakınındaki Mürted Üssü’ne indi” dedi.
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