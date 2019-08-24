Putin’den füzeye füze talimatı
Putin, ABD’nin INF anlaşmasından çekilmesinin ardından yaptığı ilk füze denemesine Rusya’dan benzer bir karşılık verileceğini açıkladı.
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) iptal edilmesinin ardından ABD’nin ilk kez anlaşmayla yasaklanan bir füzeyi test etmesine karşılık verileceğini açıkladı. Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, “Ülkemiz için ABD’nin eylemlerinin yarattığı tehdit seviyesini analiz etme ve simetrik bir yanıt hazırlama konusunda kapsamlı önlemler alma talimatı veriyorum” dedi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) pazar günü California’nın San Nicolas adasında menzili 500 km’yi aşan yeni bir füzeyi test etmişti.
‘AMAÇ SALDIRI MI?’
Putin, “18 Ağustos’ta ABD karada konuşlanan MK-41 rampasını kullanarak INF anlaşmasını delen füze denemesi gerçekleştirmiştir. ABD’nin Romanya ve Polonya’ya konuşlandırdığı sözde füze kalkanı üslerinin Rusya’ya saldırı amaçlı da kullanılabileceğini Washington’a defalarca hatırlattık. ABD, MK-41 rampasının deniz tabanlı seyir füzeleri fırlatma yeteneğine sahip olmadığını iddia ederek bunu sürekli olarak reddetti. ABD yeni füze denemesiyle niyetlerinin farklı olduğunu gösterdi” dedi. m
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