Putin’den Esad’a: Trump’ı Şam’a davet et

Rusya’da hafta sonları yayımlanan “Moskova, Kremlin, Putin” adlı televizyon programında, Putin ile Esad arasında Şam’daki kilise ziyareti sırasında kayda geçen sohbet ekranlara getirildi. Görüntülerde Rusya liderinin, “ABD Başkanı Trump’ı Şam’a davet etmelisiniz. Davet ederseniz bence gelir” dediği duyuluyor. Esad ise bu ilginç öneriye gülerek, “Trump’ın bu kiliseye doğru yürürse normalleşeceğine inanıyorum. Kendisini davet etmeye hazırım” yanıtını veriyor. Bunun üzerine Putin “O halde söz veriyorum, kendisiyle görüştüğümde davetinizi muhakkak ileteceğim” ifadelerini kullanıyor. Böyle bir davetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve Trump’ın buna ne yanıt vereceği merak konusu.