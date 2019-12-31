MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPutin’den Erdoğan’a 2020 mesajı
GeriDünya Putin’den Erdoğan’a 2020 mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 31.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Putin’den Erdoğan’a 2020 mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Putin’den Erdoğan’a 2020 mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yeni yıl tebrik mesajı gönderdi.

Kremlin’den Rusya liderinin mesajıyla ilgili yapılan açıklamada iki ülke arasında son dönemde farklı alanlarda yapılan işbirliğine işaret edildi: “2020, Rusya ile Türkiye arasında diplomatik ilişki kurulmasının 100. yıldönümü olacak. Rusya ile Türkiye, karşılıklı çıkar sağlayan bir dizi stratejik işbirliği alanında önemli işbirliği adımları atmıştır. Bunlar enerji kaynakları, askeri ve ikili ticaret alanlarında kaydedilmiştir. Moskova ile Ankara ayrıca Suriye’de teröre karşı ortaklaşa mücadele vermekte. İlişkilerimizin jübile yıldönümünde yeni hedeflere ulaşacağımızdan eminim.” 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle