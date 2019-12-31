Putin’den Erdoğan’a 2020 mesajı

Kremlin’den Rusya liderinin mesajıyla ilgili yapılan açıklamada iki ülke arasında son dönemde farklı alanlarda yapılan işbirliğine işaret edildi: “2020, Rusya ile Türkiye arasında diplomatik ilişki kurulmasının 100. yıldönümü olacak. Rusya ile Türkiye, karşılıklı çıkar sağlayan bir dizi stratejik işbirliği alanında önemli işbirliği adımları atmıştır. Bunlar enerji kaynakları, askeri ve ikili ticaret alanlarında kaydedilmiştir. Moskova ile Ankara ayrıca Suriye’de teröre karşı ortaklaşa mücadele vermekte. İlişkilerimizin jübile yıldönümünde yeni hedeflere ulaşacağımızdan eminim.”