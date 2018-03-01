Putin’den Doğu Guta açıklaması: Erdoğan aracılık yaparak yardımcı oldu

Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz ile dün ortak basın toplantısında konuşan Putin, Rusya’nın ‘oldukça büyük’ bir grup sivilin Doğu Guta’dan tahliyesini sağladığını açıkladı. Rusya lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tahliyeye aracılık ederek yardımcı olduğunu söyledi. Reuters’ın haberine göre Rusya lideri Putin sivil grubun ne zaman tahliye edildiğini söylemedi. Putin basın toplantısında muhalif grupların Doğu Guta’yı başka yerleri bombalamak için bir üs olarak kullandığını da söyledi.

KALIN: BİR AY ÖNCE TALEP ETMİŞTİK

Putin’in açıklamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir değerlendirme yaptı. Kalın, “Bu daha önce Cumhurbaşkanımızın yaklaşık bir ay önce talep ettiği bir konuydu. 700 kadar sivilin tedavi amaçlı Türkiye’ye getirilmesiyle ilgiliydi. Bu sivilleri çıkarttıklarını ifade ettiler. Ama Türkiye’ye gelmediler, Güney Şam’a gönderildiğini bize o zaman bildirdiler” dedi. Kalın, şunları aktardı: “Cumhurbaşkanımızın ilk talebinden sonra yaklaşık bir hafta sonra bu grup çıktı. Türkiye’ye gelmedikleri için özel olarak paylaşmadık. Çünkü beklentimiz onların Türkiye’ye gelmesiydi. Ama Sayın Putin yeni açıklıyor.”

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİ

Başkent Şam’ın 10 kilometre doğusunda bulunan Doğu Guta, 2013’ten bu yana Suriye güçlerinin kuşatması altında. Rejim, 393 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen bölgeye 18 Şubat’tan bu yana yoğun saldırıları düzenliyor. Geçen cumartesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi oybirliğiyle 30 gün ateşkes öngören bir karar tasarısı kabul etmişti. Ancak bu tasarı sahada yürürlüğe girmedi. Zira Moskova ve Şam, Doğu Guta’da ateşkes kapsamı dışında bırakılan terör örgütleriyle mücadele ettiklerini savunuyor.

5 SAAT SAKİN GEÇTİ

Rusya’nın bölgeye insani yardım ulaştırılması ve yaralılar ile sivillerin tahliyesi için her gün 09.00 ila 14.00 arasında beş saat boyunca operasyonların durdurulacağı yönündeki açıklaması da havada kaldı. Önceki gün Suriye, muhalifleri sivillerin bölgeyi terk etmesi için açılan insani koridoru havan topuyla vurmakla suçladı ve bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Muhalifler ise, sivillerin Esad rejiminden korktukları için bölgeden ayrılmak istemediklerini öne sürüyor. Beş saatlik ateşkes sürecinde dün herhangi bir hava saldırısı olmadı. Fakat İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, öğleden sonra, rejim güçlerince yoğun hava bombardımanı yapıldığını duyurdu.