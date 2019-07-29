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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
29.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Putin’den deniz gücü mesajı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin’den deniz gücü mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetlerinin 323. yıldönümünde savaş gemileri geçit töreninde yaptığı konuşmada NATO’ya “Denizden üzerimize gelmeyin” mesajı verdi.

Rusya’nın ikinci başkenti olarak bilinen St. Petersburg’daki Neva nehri üzerindeki geçit töreninde konuşma yapan Putin, Rusya’nın sadece karada ve havada değil, denizde de artık süper güç olduğunu ‘ilan etti’. Yıl sonuna kadar bir dizi yeni savaş gemisinin donanmaya katılacağını açıklayan Rus lider, “Sadece yıl sonuna kadar 15 yeni savaş gemisini deniz donmamıza katılacak. Denizde kullanılan hava kuvvetlerimiz ve deniz üslerimizi de güçlendiriliyor. Denizlerde de artık büyük güce sahip Rusya, saldırgan kim olursa olsun ona karşılık verebilecek güçte. Günümüz Rusya donanması dünya sularında devriye pratiğine de tekrar dönüyor. Savaş gemilerimiz okyanus ve denizlerde Rusya’nın milli çıkarları ve egemenliğini savunacak. Deniz gücümüzden kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Putin’in konuşmasından sonra Rusya Deniz Kuvvetlerinden 4 bin denizci, 43 irili ufaklı savaş gemisi ve 41 uçakla tören geçidine katıldı.

Putin önceki gün Finlandiya Körfezi’nde İkinci Dünya Savaşı’nda batan Sch-308 Semga adlı denizaltıyı incelemişti. Putinin su altı aracıyla yaptığı inceleme, suyun 50 metre altında yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Denizaltı, Eylül 1942’de Baltık Denizi’nde görev almıştı. 

2 KİŞİDEN 1’İ GÖZALTINA ALINDI

Rusya’da eylül ayında yapılacak yerel seçimlerde Kremlin’e muhalif isimlerin adaylığına izin verilmemesi nedeniyle düzenlenen protestolarda gözaltına alınan kişilerin sayısı bin 500’ü geçti. Moskova polisi, önceki gün gerçekleşen gösterilere 3 bin 500 kişi katıldığını açıklarken, neredeyse her iki katılımcıdan biri gözaltına alındı. Avrupa Birliği (AB) tarafından gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada “barışçıl göstericilere yönelik uygulanan orantısız şiddetin” ifade özgürlüğünün yanı sıra toplanma ve gösteri hakkına müdahale anlamına geldiği belirtildi. Bunların Rusya Anayasası’nda güvence altına alındığına işaret eden AB, söz konusu hakların korunması yönünde çağrı yaptı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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