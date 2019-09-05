Putin'den çok konuşulacak teklif: Türkiye'nin de bulunduğu bir oluşum
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G7 benzeri bir oluşum kurulabileceğini duyurdu. Putin, "Türkiye, Hindistan ve Çin, G7'deki geniş bir ülke grubunun üyeleri olabilir" dedi.
Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenen 5. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, şu ifadeleri kullandı:
"Çin, Hindistan’ın yanı sıra Türkiye’nin de uluslararası rolü çerçevesinde (G7) böyle bir formatta bulunması uygun olur”
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