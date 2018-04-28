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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.04.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Putin'den Batı'yı ürküten talimat: Dünya haritasını değiştirin

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Putin'den Batı'yı ürküten talimat: Dünya haritasını değiştirin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kullanımda olan dünya atlaslarının "tarihi ve coğrafi gerçekleri çarpıttığını" ileri sürerek yeni haritalar hazırlanması için talimat verdi. Bu kapsamda Antarktika'daki yer isimleri de Rusça "orijinalleriyle" değiştirilecek. Batılı gözlemcilere göre bu hamle, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndan sonra Güney Kutbu'nda da daha agresif bir siyaset izleyeceğinin sinyali olabilir.

Rus resmi haber ajansı Tass'ın dün akşam yayına koyduğu habere göre Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Coğrafya Derneği yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda yeni bir "Rusça dünya atlası oluşturulması ve aslı Rusça olup sonradan başka dillerde isimler verilen yerlerle ilgili gerekli düzeltmenin yapılacağını" bildirdi.

Putin'in bu iş için coğrafi kayıtlarla ilgili kurumların yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığı'na da talimat verdiğinin vurgulanması dikkat çekti.

Putin şöyle dedi: "Geçmiş yıllar ve yüzyıllarda kaşiflerimizin ve gezginlerimizin belirli yerlere verdiği Rusça isimlerin bugün dünya haritalarından silindiğini görüyoruz. Rusya'nın dünya keşfine ve bilimin gelişmesine yaptığı katkılar da hafızalardan siliniyor. 2020'de Antarktika'nın keşfinin yıldönümünü kutlayacağız ki bu da Rus denizcilerin bir başarısıydı. Fakat Antarktika'yı keşfeden Mihail Lazarev ve Feddi Bellinsgauzen'in orada koyduğu ilk yer isimleri bugün haritalarda yok. Kullanımdaki haritalarda yabancı isimler var. Bu durum düzeltilecek."

Batılı gözlemciler, Rus liderin bu çıkışının, Moskova'nın Kuzey Kutbu'ndan sonra Güney Kutbu'nda da Batı ile zıtlaşmaya hazırlandığının işareti olabileceğini belirtiyor. 

Putin ise "Biz kimseye dayatma yapmıyoruz. Ama tarihi ve coğrafi gerçeğin çarpıtılmasına sessiz kalma hakkımız da yok" dedi. 

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