Putin ‘vurun’ emrini vermiş
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 yıl önce Soçi Olimpiyatları açılışında kaçırılmak istenen Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağını vurun emri verdiğini açıkladı.
Hafta sonu Rus televizyonlarında yayınlanan bir belgeselde 7 Şubat 2014’teki kritik olaya değinen Rusya lideri, yaşananları şöyle anlattı:
“2014 Yaz Olimpiyatları’nın açılışını yapmak için stada gidiyorduk. Aniden güvenlikten sorumlu yaverim arayarak Harkov-İstanbul seferi yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 yolcu uçağının bir Ukrayna vatandaşı tarafından kaçırılarak olimpiyat şehri Soçi’ye indirilmek istendiğini iletti. İlgili mercilere, ‘Uçak Soçi’ye yaklaşırsa vurun’ talimatını verdim. Jetlerimiz havalanmıştı bile. Birkaç dakika sonra güvenlik görevlileri beni rahatlatan haberi verdi. Türk yolcu uçağını sarhoş bir Ukrayna vatandaşı kaçırma girişiminde bulunmuştu. Mürettebatın müdahalesiyle havadaki kriz çözülerek uçak planladığı gibi İstanbul’a yoluna devam etti.”
Öte yandan, Putin’in danışmanı Vladimir Kojin, Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, “Türk tarafı, sevkıyatın hızlandırılmasını talep ettiği için biz de teslim sürecini hızlandırmaya çalışacağız” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle